Un appel téléphonique entre Donald Trump et Vladimir Poutine a rebattu les cartes du conflit en Ukraine. Cette rencontre a marqué une victoire pour Poutine, effaçant les humiliations militaires et l'isolement qu'il a subis ces dernières années. Trump a annoncé l'ouverture immédiate de négociations avec Poutine sur le sort de l'Ukraine, contournant l'Union européenne et les Ukrainiens eux-mêmes. Cette situation soulève de nombreuses inquiétudes concernant le futur de l'Ukraine et les implications pour l'Europe.

Le président américain et le président russe ont renoué leurs relations lors d'un appel téléphonique mercredi 12 février, remettant en question le paysage du conflit et rappelant des souvenirs impérialistes. Cette rencontre téléphonique est sans doute la plus grande victoire de Vladimir Poutine en trois ans de guerre en Ukraine , et elle n'a pas été acquise sur le champ de bataille. Le simple retour de Donald Trump à la Maison Blanche a suffi à changer la donne.

Les humiliations militaires sanglantes de cette guerre qui devait mener l'armée russe à la conquête de Kyiv en trois jours sont oubliées. Les années d'isolement où Poutine était un paria sous le coup de sanctions sont effacées. Le front occidental uni contre lui, de la Finlande à l'Amérique de Joe Biden, a disparu. Par dessus tout, l'image omniprésente du président ukrainien résistant Volodymyr Zelensky, l'homme qui devait décider du sort des frontières de son pays, voire réclamer des territoires supplémentaires à Poutine en échange d'un cessez-le-feu, est brisée. Poutine, acculé, aurait été contraint d'accepter un jour . «Que Dieu bénisse les peuples russes et ukrainiens» a conclu Donald Trump en annonçant triomphalement l'ouverture immédiate de négociations avec Poutine sur le sort de l'Ukraine, contournant l'Union européenne et surtout les Ukrainiens eux-mêmes, soudain jetés en pâture dans une négociation qui ressemble plus à un découpage territorial des accords Sykes-Picot et autres vestiges impérialistes revenus soudainement à la mode, avec la grande Russie en tête. Les États-Unis annoncent déjà des discussions sur les sanctions à venir avec le Kremlin, un euphémisme pour une levée des sanctions contre Moscou. On peut calculer la note que cela laisserait à l'Europe : l'énorme coût de la reconstruction de l'Ukraine, l'envoi de troupes pour garder la future ligne de démarcation, les budgets faramineux nécessaires pour sa défense face à un Poutine galvanisé et donc plus dangereux que jamais.





