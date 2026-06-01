Un anticorps thérapeutique prometteur contre le cancer du col de l'utérus en rechute

Des résultats préliminaires d'une étude de phase I/II présentés au congrès de l'ASCO 2026 montrent qu'un nouvel anticorps conjugué-médicament ciblant la protéine NECTIN-4 induit des réponses tumorales significatives, y compris des rémissions complètes, chez des patientes atteintes d'un cancer du col de l'utérus avancé ou récidivant et déjà lourdement prétraitées. Cette nouvelle génération de thérapie ciblée offre une lueur d'espoir pour une population de patientes aux options thérapeutiques très limitées.

Testé chez des femmes déjà lourdement prétraitées, cet anticorps ciblant la protéine NECTIN-4 a permis d'obtenir des réponses tumorales significatives, et même des rémissions complètes chez certaines patientes.

Une avancée qui illustre la montée en puissance d'une nouvelle génération de thérapies ciblées en oncologie. Une maladie encore marquée par de profondes inégalités Chaque année, près de 660 000 femmes apprennent qu'elles sont atteintes d'un cancer du col de l'utérus dans le monde. Derrière ce chiffre se cachent des réalités très contrastées.

Si la vaccination contre le papillomavirus humain (HPV) et le dépistage permettent de prévenir une grande partie des cas, l'accès à ces outils demeure très inégal selon les pays. L'Organisation mondiale de la Santé rappelle que l'incidence et la mortalité de ce cancer restent particulièrement élevées dans les régions où la vaccination et le dépistage sont insuffisamment accessibles.

En France, malgré une progression de la couverture vaccinale, la situation demeure préoccupante : 3 159 nouveaux cas ont été diagnostiqués en 2023 et 836 femmes en sont décédées en 2022. Pour les patientes dont la maladie réapparaît après les traitements initiaux ou se propage à distance, les perspectives thérapeutiques restent souvent limitées. Chimiothérapie, immunothérapie et traitements anti-angiogéniques constituent aujourd'hui l'arsenal principal. Mais lorsque ces approches cessent d'être efficaces, les options se raréfient rapidement.

C'est précisément dans ce contexte que les chercheurs explorent de nouvelles stratégies capables de cibler plus finement les cellules cancéreuses tout en préservant davantage les tissus sains. Les anticorps conjugués-médicaments, une nouvelle génération d'armes contre le cancer Depuis quelques années, une famille de traitements suscite un intérêt croissant en cancérologie : les anticorps conjugués-médicaments, souvent désignés par l'acronyme ADC (antibody-drug conjugates). Leur principe est souvent comparé à celui d'un "missile guidé".

Une molécule de chimiothérapie est associée à un anticorps capable de reconnaître une cible présente à la surface des cellules tumorales. Une fois arrivé à destination, le médicament est libéré directement au cœur de la cellule cancéreuse. L'objectif est double : augmenter l'efficacité du traitement là où il est nécessaire et réduire autant que possible les dommages infligés aux cellules saines.

Cette approche ne supprime pas totalement les effets indésirables, mais elle ouvre la voie à des traitements potentiellement plus précis que les chimiothérapies conventionnelles. Lors d'une présentation orale très remarquée à l'ASCO 2026, le Pr Yohann Loriot, chef adjoint du Département d'Innovation Thérapeutique et des Essais Précoces (DITEP) de Gustave Roussy, a dévoilé les résultats d'une étude internationale de phase I/II évaluant le CRB-701, un ADC de nouvelle génération développé pour cibler la protéine NECTIN-4.

Cette dernière est exprimée à la surface de nombreux cancers solides et se retrouve dans environ 80 à 90 % des cancers du col de l'utérus. L'étude avait un double objectif : déterminer la dose optimale du traitement et évaluer ses premiers signes d'efficacité chez des patientes atteintes d'un cancer du col de l'utérus avancé ou récidivant. Des réponses observées chez des patientes lourdement prétraitées Au total, 72 femmes ont participé à cet essai clinique précoce.

Toutes étaient confrontées à une maladie avancée ou réapparue après plusieurs lignes de traitement. Les résultats présentés à Chicago pour le congrès de l'ASCO 2026 ont retenu l'attention de la communauté oncologique. Avec une dose de 2,7 mg/kg, 22,2 % des patientes ont présenté une réponse objective au traitement. À la dose de 3,6 mg/kg, ce taux a atteint 37,5 %, soit plus d'une femme sur trois.

Plus marquant encore, plusieurs patientes ont obtenu une réponse complète, ce qui signifie que toutes les lésions visibles sur les examens d'imagerie avaient disparu au moment de l'évaluation. Ces résultats doivent être interprétés avec prudence, mais ils apparaissent particulièrement significatifs compte tenu du profil des participantes, déjà exposées à de nombreux traitements auparavant. Sur le plan de la tolérance, les effets secondaires observés étaient principalement oculaires ainsi que généraux, notamment une fatigue importante et une perte de cheveux.

Les chercheurs indiquent également que ces travaux ont permis de mieux comprendre les mécanismes biologiques impliqués dans la survenue de kératites chez certaines patientes





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