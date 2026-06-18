Un animateur périscolaire mis en examen pour agressions sexuelles à Paris

Une affaire de recrutement d'un animateur périscolaire à Paris soulève des questions sur les conditions de recrutement et le suivi judiciaire d'un cas d'agression sexuelle.

Une affaire de recrutement d'un animateur périscolaire à Paris soulève des questions sur les conditions de recrutement et le suivi judiciaire d'un cas d' agression sexuelle .

L'homme, mis en examen pour agressions sexuelles sur mineurs, avait été embauché malgré une plainte pour inceste déposée plus d'un an avant son recrutement. Neuf enfants ont déposé des témoignages visant l'animateur, qui est accusé d'avoir commis des faits de nature sexuelle, notamment des attouchements et des baisers sur les fesses et la bouche. L'animateur conteste les faits, affirmant que ce sont des calomnies. Les avocates de l'animateur affirment que les investigations permettront de démontrer son innocence.

La plainte soulève des interrogations sur les conditions de recrutement de l'agent et le suivi judiciaire du dossier





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