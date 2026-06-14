Un ancien dirigeant du club de foot de Gueugnon accusé de viols et agressions sexuelles sur mineurs dans les années 80. Une dizaine de témoignages, dont six directement de victimes présumées, ont été recueillis par le quotidien local, évoquant des agressions sexuelles et des viols sur mineurs d'une dizaine d'années ou moins s'entraînant au FC Gueugnon.

Les faits se seraient déroulés dans les années 1980, alors que les victimes étaient mineures. Le parquet de Chalon-sur-Saône n'a pas répondu aux sollicitations de l'AFP, tout comme le FC Gueugnon. Le JSL a retrouvé la trace du dirigeant décédé en 2014 à l'âge de 83 ans, qui avait été un des dirigeants les plus importants du club de foot depuis les années 1960 et jusqu'aux années 1980.

Il était un cadre des 'Forges', le fabricant d'inox emblématique de Gueugnon, qui faisait vivre toute la ville ouvrière, ainsi que le club de foot. Les victimes présumées n'osaient pas porter plainte, parfois empêchées par leurs parents, et aujourd'hui les faits sont prescrits. L'homme était connu pour ses préférences sexuelles pour les garçons avant la puberté et s'approchait d'eux en se présentant comme un pseudo-docteur.

Deux victimes présumées évoquent ainsi des pénétrations au début des années 1980, à l'âge de 8 ans pour un garçon et de 12-13 ans pour l'autre





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