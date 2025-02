Un ancien arboriculteur combat pour une meilleure indemnisation face aux risques des pesticides

Bernard Guignes, ancien arboriculteur dans le Tarn-et-Garonne, a porté plainte contre le taux d'incapacité jugé insuffisant par la Mutualité sociale agricole (MSA) suite à la reconnaissance de son cancer de prostate comme maladie professionnelle, causé par les pesticides. Ce procès, attendu le 8 avril, pourrait faire date en fixant un précédent pour l'indemnisation des agriculteurs touchés par des cancers liés à leur exposition professionnelle aux pesticides.

Un ancien arboriculteur dont le cancer de la prostate, reconnu comme maladie professionnelle, a été causé par les pesticides, entend « ouvrir les yeux de tous ses collègues agriculteurs » à l'occasion d'un recours en justice examiné mardi à Montauban (Tarn-et-Garonne).

« Ici, c'est un sujet qui est tabou parce qu'on est dans une grosse région de production fruitière », a expliqué à un correspondant de l'AFP Bernard Guignes, 65 ans, ancien arboriculteur à Montesquieu pendant une trentaine d'années. « Ma démarche est aussi faite pour ouvrir les yeux de tous mes collègues agriculteurs », a-t-il souligné, dans un département qui compte plus de 3600 exploitations, principalement dédiées aux grandes cultures et à la production fruitière. Bernard Guignes, dont le cancer a été reconnu comme maladie professionnelle en 2022 et qui, à ce titre, a pu avoir accès au Fonds d'indemnisation des victimes de pesticides, conteste cependant devant la justice le taux d'incapacité de 30% retenu par la Mutualité sociale agricole (MSA), le jugeant insuffisant. « Ce procès peut faire date car les cancers de la prostate sont reconnus depuis très récemment comme maladie professionnelle. La question est de savoir à quel montant on indemnise tous ces agriculteurs qui ont travaillé toute leur vie sans savoir qu'il y avait ce risque », a déclaré à la sortie du tribunal l'avocat de Bernard Guignes, Joachim Guillemard. L'agriculteur utilisait régulièrement des produits phytosanitaires sur les 20 hectares de vergers de son ex-épouse où l'on produisait pommes, prunes, kiwis et cerises. « Lorsque j'ai commencé en 1985, on pulvérisait des pesticides avec l'aide de tracteurs. Il n'y avait pas de cabines, pas de protections », raconte-t-il, affirmant n'avoir commencé à être sensibilisé au risque qu'en 2010. Et même après cette date, il pouvait y avoir de 'petits incidents'. Aujourd'hui, ce père de cinq enfants estime qu'il « faut essayer de changer ce modèle qui nous emmène dans le mur, que ce soit les paysans, les consommateurs et les riverains ». « Pour moi, c'est une nécessité absolue pour les nouvelles générations », a-t-il affirmé. Sur le litige lié à son indemnisation, le tribunal de Montauban se prononcera le 8 avril





laprovence / 🏆 62. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Pesticides Cancer Indemnisation MSA Agriculture

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

L’Agglo Centre Tarn se positionne en « bonne élève au niveau du département du Tarn »Agents, élus et partenaires se sont rassemblés tout récemment pour la cérémonie de vœux au siège de la Communauté de Communes Centre Tarn (CCCT).

Lire la suite »

Année pluvieuse, année heureuse pour la production hydroélectrique en Tarn-et-Garonne pendant l’année 2024Grâce à des précipitations abondantes en 2024, la production hydroélectrique d’EDF en Tarn-et-Garonne a atteint de très bons niveaux. Cette production contribue significativement à l’approvisionnement énergétique du département.

Lire la suite »

Mouvement Social à l'ASE du Tarn-et-Garonne : Agents en Droit de RetraitLes agents de l'ASE du Tarn-et-Garonne ont cessé leur activité en signe de protestation contre le sous-effectif, le manque de moyens et les conditions de travail difficiles. Le mouvement a été validé par une commission F3SCT et les agents ont déposé un préavis de grève pour le 13 février.

Lire la suite »

Tarn-et-Garonne : ce village n'a pas de cimetière et ça pose un gros problèmeÀ cause d'une erreur de Napoléon, cette commune n'a pas de solution aujourd'hui pour enterrer ses défunts.

Lire la suite »

Les buralistes de Tarn-et-Garonne en grève contre le marché parallèle du tabacLundi 3 février, les buralistes de Tarn-et-Garonne ont répondu à l'appel national à la grève lancé par une quarantaine de fédérations départementales. À Montauban, une douzaine d'entre eux s'est rassemblée devant la préfecture pour dénoncer la prolifération du marché parallèle du tabac et l'inaction des pouvoirs publics. Face à des ventes en chute libre et une concurrence jugée déloyale, ils réclament des mesures fortes pour sauver leur profession.

Lire la suite »

Guid'Asso: Un Soutien Indispensable pour le Dynamisme Associatif du Tarn-et-GaronneLe Tarn-et-Garonne se distingue par son riche tissu associatif, avec une densité d'associations exceptionnelle. Guid'Asso, un dispositif national d'accompagnement, prend une dimension cruciale dans ce département en soutenant et en accompagnant les différentes associations locales.

Lire la suite »