Un an et demi après le vol de sa voiture, Arnaud vit toujours dans la crainte

Un mécanicien agricole du Gers raconte son calvaire après le vol de sa voiture, utilisée pour commettre un braquage. Malgré les mesures de sécurité prises, le traumatisme persiste et la famille envisage de quitter leur domicile.

Cela fait maintenant plus d'un an et demi que la vie d'Arnaud a basculé, sans qu'il ne parvienne encore à tourner la page. Ce week-end de juin 2023, qui semblait banal, s'est transformé en cauchemar. Arnaud, mécanicien agricole de 34 ans, s'était absenté de son domicile pour participer à une compétition sportive. Son véhicule, une Opel Corsa noire, stationné sous un abri près de sa maison dans le Gers , a été volé dans la nuit du vendredi au samedi. Les clés étaient encore à l'intérieur.

Sa femme, déjà couchée, n'a rien entendu. Le vol, commis sans effraction, a été suivi de pieds et de mains. La voiture a servi à commettre un braquage dans un garage vicois, avant d'être retrouvée calcinée quelques heures plus tard près du radar de Vic-Fezensac. Le fourgon dérobé au garage a été retrouvé le dimanche à Béziers. Arnaud, fatigué de son week-end sportif, n'a pas remarqué le vol à son retour. Il n'a appris les faits que le lendemain. Le mardi suivant, il s'est rendu à la gendarmerie pour déposer plainte. C'est seulement à ce moment qu'il a appris que sa voiture avait servi à commettre d'autres infractions. Marqués par cet événement, Arnaud et sa famille ont traversé une période difficile. 'J'ai passé une année infecte', confie-t-il. 'On était arrivé à un stade où je limitais mes déplacements le week-end pour rétablir la tranquillité mentale dans le couple. J'ai réalisé une chose, c'est que face à la situation, j'étais tout seul. Je n'étais pas assuré, parce qu'il n'y a pas eu d'effraction, et on n'était pas soutenu dans notre démarche. Ça m'a marqué parce que je me dis que cela aurait pu être bien pire que ça.' Arnaud déplore également le manque d'empathie des autorités. 'On ne nous a fait que des reproches, notamment le fait de ne pas être sous vidéosurveillance et ne pas avoir la propriété fermée ou clôturée par un portail.' Face à la situation, Arnaud a décidé de prendre les devants pour protéger sa famille et sa propriété. Il a acheté un chien et effectué des travaux importants pour sécuriser son domicile. 'J'ai posé un portail, j'ai fait des murs et mis la maison sous vidéosurveillance. Cela m'a coûté entre 10 000 et 12 000 euros', explique-t-il. Malheureusement, ces mesures de sécurité n'ont pas totalement apaisé le mécanicien et sa famille. Un an et demi après les faits, le traumatisme persiste. 'Je pense que, malheureusement, on finira par vendre cette maison et changer d'endroit pour vraiment avoir l'esprit tranquille parce que mentalement, on n’y arrive pas. Certes, notre situation professionnelle ne nous permet pas aujourd’hui de partir tête baissée. Mais quand on a acheté cette maison, on s’était projeté sur du long terme. Je ne pense pas qu'on reste dans ce village à cause de ça.





ladepeche31 / 🏆 17. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

VOL BRACAGE TRAUMATISME SECURITE FAMILLE GERS

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Budget 2025 : les réactions des députés du Gers après le déclenchement du 49.3 par François BayrouLe Premier ministre a utilisé à deux reprises l’article 49.3 de la Constitution pour faire adopter le budget 2025 de l’État ainsi que celui de la sécurité sociale ce lundi 3 février à l’Assemblée nationale. Les députés gersois réagissent.

Lire la suite »

Coordination Rurale Gers Réagit aux Critiques de Véronique Caraco-Giordano par une Action SymboliqueLe syndicat agricole Coordination Rurale Gers a mené une action symbolique en déplaçant un radar de chantier autonome pour protester contre les propos de Véronique Caraco-Giordano, secrétaire générale du syndicat national de l'environnement - FSU, qui avait qualifié certains syndicats agricoles de « productivistes » et de « pollueurs ».

Lire la suite »

Soutien financier aux éleveurs ovins et caprins du Gers touchés par la FCO 8L'État met en place un dispositif de soutien financier pour les éleveurs ovins et caprins du Gers confrontés à la FCO 8 entre le 1er juin et le 31 décembre 2024. L'indemnisation forfaitaire vise à compenser les pertes dues à la mortalité liée à la maladie.

Lire la suite »

Indemnisation pour les Pertes Agricoles suite aux Grêles et Inondations dans le GersLes agriculteurs du Gers victimes de grêle et de précipitations excessives entre février et juin 2024 peuvent bénéficier de l'Indemnisation de Solidarité Nationale (ISN). Les demandes doivent être déposées auprès de la DDT du Gers au plus tard le 28 mars 2025.

Lire la suite »

Dix Artisans Boulangers en Compétition pour les Meilleurs Produits du GersDix artisans boulangers du département du Gers se sont affrontés lors du concours organisé le 4 février à la Maison des Artisans. Les participants ont présenté leurs baguettes traditionnelles, croissants et, nouveauté cette année, des sandwichs.

Lire la suite »

Dix Artisans Boulangers Concourrent pour le Titre du Meilleur Pain dans le GersDix artisans boulangers du département du Gers se sont réunis pour le concours annuel du meilleur pain. Les candidats ont présenté leurs baguettes traditionnelles, croissants et sandwichs pour impressionner le jury composé de neuf membres. Les gagnants de chaque catégorie, Aloïs Capitan pour la baguette tradition, Laurent Delmotte pour le croissant et Alexis Andries pour le sandwich, se rendront à Foix en mars prochain pour représenter le Gers au concours régional.

Lire la suite »