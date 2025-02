Un an de prison pour des violences conjugales

Un maçon a été condamné à un an de prison ferme pour avoir frappé sa compagne de plusieurs coups, dont un dans l'œil. Les faits ont eu lieu à Saint-Affrique, lors de disputes liées à des suspicions d'infidélité et de consommation de drogue.

« Je ne suis pas violent. » C'est en ces termes que s'est défini le prévenu, jugé en comparution immédiate, en ce jour de Saint-Valentin. Alors la présidente du tribunal judiciaire de Rodez a égrainé le « casier judiciaire d’un non-violent ». Au total, 32 mentions y figurent depuis 2009, principalement des vols, occasionnant plusieurs « allers-retours en prison ». Cette fois-ci, c’est pour une histoire de violences conjugales que le prévenu, maçon de métier, est jugé.

Vers 18 heures, mercredi 12 février, l’homme en question aurait adressé à sa compagne « trois grosses claques, dont l’une dans l’œil » à l’arrêt de bus, situé à proximité du collège Jeanne-d’Arc de Saint-Affrique. Un dernier coup fâcheux. « Je me suis effondrée à la suite d’un trou noir », se remémore la victime. Celle-ci s’est vue accorder dans la foulée 10 jours d’ITT, suite à un soupçon perforation de son tympan et à cause, surtout, d’un spectaculaire hématome noir sur sa paupière droite, visible encore le jour de l’audition. « La justice ne lui a pas tendu la main, mais le bras » L’origine de l’altercation remonte à quelques instants auparavant, au sein de l’appartement d’un ami commun du couple. Le prévenu suspectait sa femme « d’infidélité et de s’être droguée ». La paire se dispute e s’insulte mutuellement, sous les yeux de leur enfant de moins de trois ans. Pour en comprendre les méandres, le témoignage de la belle-mère du prévenu est bienvenu : « Elle en a marre qu’il lui mente mais l’amour la rend aveugle, laisse des traces. Quand il sort de prison, il est tout beau mais quand il revoit ses fréquentations, il est tout blanc, comme de la farine. Cet individu est un danger, on ne peut pas faire autant de mal aux femmes », expose-t-elle aux enquêteurs. « J’ai déjà subi des violences de sa part, comme des actes de strangulation ou des coups de pied quand j’étais enceinte, confirme la victime. Mais jamais à ce point. » « Je ne savais plus quoi faire, c’est un geste que je regretterai à vie », se reproche déjà l’inculpé. « La justice ne lui a pas tendu la main, mais le bras, ajoute la procureur. D’un revers de main, il a balayé la mère de son enfant. » Alors que la magistrate réclamait 18 mois d’emprisonnement plus les six révoqués par le sursis, le prévenu a hérité finalement d’un an ferme, dont trois mois en mandat de dépôt. Il a désormais interdiction d’entrer en contact avec la victime et de porter une arme au cours des cinq prochaines années. Le dossier a été transmis par la suite au Tribunal des enfants pour déterminer de leur avenir





ladepechedumidi / 🏆 49. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Violences Conjugales Procès Condamnation Prison Maçon Saint-Affrique

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Rugby / Fédérale 3 : une victoire sans la manière pour Saint-Affrique face à PlaisanceDans une fin de match confuse (trois cartons rouges pour Saint-Affrique), le RCSA arrache une victoire importante pour son maintien en Fédérale 3.

Lire la suite »

À Saint-Affrique, José Bové de retour dans la lutteLe Manifeste de défense des hôpitaux et maternités en Sud-Aveyron et le Collectif Émile-Borel ont organisé ces derniers jours un banquet de lutte devant le centre hospitalier pour faire pression concernant le maintien...

Lire la suite »

Accueil d'Étudiants Espagnols au Lycée Professionnel de Saint-AffriqueLe lycée professionnel de Saint-Affrique accueille 15 lycéens espagnols dans le cadre d'un projet Erasmus+. Une semaine riche en activités est prévue pour permettre aux élèves de découvrir la culture locale et de collaborer avec leurs homologues français.

Lire la suite »

Saint-Jean-du-Falga : guidés par leurs élus, les Saint-Jeantais ont visité leur mairie rénovéeDépassant pour la première fois le guichet d’accueil, lundi dernier, les Saint-Jeantais ont pu visiter la mairie fraîchement rénovée, guidés par les élus de la commune.

Lire la suite »

Saint-Pé-Saint-Simon : les joies et désagréments d’un petit villageLa cérémonie des vœux a rassemblé les élus et la population, dimanche dernier

Lire la suite »

Cavaliers dominent les Hawks, Lakers écrasent les Wizards et les Grizzlies stoppent les RocketsLes Cavaliers ont dominé les Hawks avec un score de 137-115, tandis que les Lakers ont facilement battu les Wizards. Les Grizzlies ont remporté un match serré contre les Rockets.

Lire la suite »