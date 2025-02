Un an après la mort d'Alexeï Navalny, son épouse tente de mobiliser une opposition russe divisée

Ioulia Navalnaïa s'est rendue à Berlin pour commémorer le décès d'Alexeï Navalny et appeler à la résistance contre le régime russe. Cependant, la division au sein de l'opposition russe en exil pose un défi à sa mission.

Un an après le décès d' Alexeï Navalny , son épouse tente à Berlin de mobiliser une opposition russe divisée. Une cérémonie s'est déroulée dimanche dans une église de Berlin en mémoire de l'opposant russe décédé en prison il y a un an. Ioulia Navalnaïa a reçu une standing ovation à l'Église du Souvenir de Berlin , un lieu chargé d'histoire symbolisant les bombardements de la Seconde Guerre mondiale.

Elle est venue, ce dimanche 16 février, pour évoquer la mémoire de son mari et l'inciter à reprendre le combat. Cette semaine, elle était également présente à la Conférence sur la Sécurité de Munich. À Berlin, beaucoup dans le public de l'église ont les larmes aux yeux lorsqu'elle évoque le souvenir de son mari. Mais au milieu de l'émotion, certains des soutiens de Navalny expriment des doutes sur la solidité du réseau mis en place de son vivant par l'opposant et sur son héritage, en raison de divergences entre les figures de l'opposition. L'opposition russe en exil tente de se relancer à l'étranger, jusqu'à présent sans grand succès. Ioulia Navalnaïa a appelé les exilés russes à se rassembler pour porter la « voix » de leurs compatriotes. « Nous devons sortir » et manifester « pour ceux en Russie qui ne peuvent le faire », a-t-elle déclaré. « Ici bien sûr nous pouvons nous sentir libres, mais le peuple russe est otage du régime », a-t-elle ajouté. Ioulia Navalnaïa a appelé le public à participer à une marche contre la guerre le 1er mars à Berlin, planifiée dans le sillage de la commémoration du premier anniversaire de la mort d'Alexeï Navalny, qui avait été déclaré « extrémiste » par les autorités russes. Elle a remercié le millier de partisans de l'opposant qui se sont recueillis dimanche sur sa tombe à Moscou malgré le risque de représailles judiciaires : « Les gens (en Russie) qui sortent en pareilles circonstances sont très courageux ».Sur un grand écran dans l'Église du Souvenir, une vidéo diffuse des images d'Alexeï Navalny, juste à côté d'un Christ géant sur sa croix. Un sympathisant dresse un parallèle : « Pour nous, Alexeï Navalny est comme Jésus, c'est un homme qui est mort pour ses idées », dit Iouri Koroliov, ouvrier de 32 ans originaire de la ville de Rostov-sur-le-Don, dans le sud de la Russie, venu un peu plus tôt à une cérémonie devant l'ambassade de Russie à Berlin. Plusieurs figures de la dissidence en exil sont venues assister aux commémorations, y compris Leonid Volkov, ancien proche collaborateur de Navalny, et Ilia Iachine, libéré l'an dernier par le Kremlin. Mais cette opposition est déchirée, dernièrement par des différends autour de riches donateurs et d'une attaque à coups de marteau contre Volkov. Pavel, un jeune homme de 29 ans qui demande le statut de réfugié politique en Allemagne, espère que « les divisions entre les leaders d'opinion de l'opposition vont prendre fin et qu'ils ne s'en prennent plus les uns aux autres ». « Je suis pessimiste à ce sujet, malheureusement », dit-il dans la file d'attente de la manifestation dans l'église. Un autre participant au rassemblement devant l'ambassade, disant s'appeler Dmitri, dit ne voir aucun avenir pour Ioulia Navalnaïa ou les structures mises en place par son défunt mari. « Je pense que sans lui le système des bureaux régionaux de Navalny ne représente plus aucune force d'opposition » et « cessera très bientôt d'exister », prédit-il. Il juge que la méthode de Ioulia Navalnaïa « n’est pas la bonne voie » et appelle à des options plus radicales. Pour Varvara aussi, une étudiante russe en science politique de 20 ans, tenant en main deux roses blanches, « il n’y a personne du niveau de Navalny, et je ne pense pas qu’il y en aura dans un avenir proche ».





