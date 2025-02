Un Amour qui dure : Salma Hayek et François-Henri Pinault fêtent 16 ans de mariage

Le couple star, Salma Hayek et François-Henri Pinault, célèbre ses 16 ans de mariage avec une tendre déclaration de l'actrice. Découvrez l'histoire de leur amour inoubliable.

C'est une histoire qui ressemble à un conte de fées. En 2006, François-Henri Pinault se rend à Venise le 29 avril pour l'inauguration de la fondation Pinault au Palais Grassi. L'héritier du groupe Kering y rencontre la belle Salma Hayek . Les deux personnalités se sont déjà croisées, mais ce dîner leur permet de nouer des liens plus profonds.

Après un an de relation entre Paris et les États-Unis, le couple annonce ses fiançailles ainsi que la grossesse de l'actrice ! La petite Valentina Paloma Pinault vient au monde le 21 septembre 2007 et leur romance continue. Les tourtereaux, installés à Paris, se disent « oui » à la mairie du 6e arrondissement le 14 février 2009. Toujours amoureux neuf ans plus tard, Salma Hayek et François-Henri Pinault renouvellent leurs vœux en août 2018 lors d'un séjour sous les Tropiques, à Bora-Bora. Et leur idylle ne semble pas près de s'arrêter. Le couple fête, chaque année, son union le jour de la Saint-Valentin. Facile de s'en rappeler ! Et pour leurs seize ans de mariage, la star de cinéma a fait une tendre déclaration au père de sa fille. Ce 14 février 2025, l’interprète de Frida Kahlo a posté deux photos d’elle, main dans la main avec son cher et tendre. « Joyeuse Saint-Valentin, je suis tellement reconnaissante qu’après 18 ans, mon valentin me fasse encore sentir autant aimée. », a écrit l’actrice de 58 ans pour accompagner ces charmants clichés. Une belle histoire d’amour qui fait rêver ! Salma Hayek veut garder son indépendance financière Si la belle brune d’origine mexicaine partage tout avec François-Henri Pinault, Salma Hayek tient à garder son indépendance financière. Son mari possède l’une des fortunes les plus importantes du monde, estimée en 2020 à 32 milliards d’euros d’après le magazine Challenges. Pas de quoi impressionner l’actrice de « Bandidas » qui a toujours été habituée à subvenir seule à ses besoins. « J’ai la pression de gagner une certaine somme d’argent, et j’aime ça. Et maintenant, j’ai décidé de gagner plus », déclarait-elle au Wall Street Journal le 29 octobre dernier. Des convictions qui plaisent apparemment au milliardaire : « Je pense qu’il trouve cela plutôt sexy », avouait la mère de Valentina.





