Un amour qui dure depuis 60 ans à Caillac

Le couple Meyere, installé à Caillac depuis plusieurs années, célèbre ses noces de diamant en 2023. Un amour qui a commencé dans un bal militaire à Paris en 1963 et qui continue de briller aujourd'hui.

Printemps 1963, Paris. Louis Meyere, 28 ans, est officier dans l’armée française, affecté au régiment de Fontainebleau. Jacqueline, 31 ans, est secrétaire de direction dans un bureau d’architecte. Elle adore danser et ça tombe bien, c’est le week-end. 'Ce soir-là, je suis invitée à un bal donné par l’école militaire. Ça ressemble à une grande baraque avec un parquet et des bancs tout autour de la piste', se souvient sans difficulté celle qui a de la famille à Caillac . Elle danse tout.

Lui seulement le tango, un peu de paso doble, et à la limite, le slow. Peu importe. Jacqueline tombe dans ses bras. 'Il m’a plu tout de suite. J’ai eu un coup de foudre', glisse-t-elle 62 ans plus tard, dans la véranda de la maison du couple, à Caillac. Louis lui fait la cour : 'Après la soirée, il m’a raccompagné à Villejuif où je vivais, en voiture et m’a demandé s’il pouvait me revoir'. Jacqueline fait mine d’hésiter. Le week-end d’après, la secrétaire a laissé tomber les politesses : 'Il était fauché, alors, on est allé manger dans un self puis danser'. Huit mois après, Louis est toujours fauché mais ça ne fait rien. Il demande Jacqueline en mariage. 'On commençait à prendre de l’âge tous les deux, il fallait passer aux choses sérieuses', se souvient-il avec malice. Où, quand et comment la demande en fiançailles a eu lieu, à vrai dire, Louis a tout oublié. Heureusement, les Meyere ont gardé les albums photos. Mais visiblement, Louis n’y est pas toujours à son avantage. 'T’es pas bien sur celle-ci', lui fait remarquer Jacqueline, doigt pointé sur un cliché en noir et blanc de son régiment, daté de 1956. 'Je ne suis pas si mal je trouve', répond Louis. Trois couples aux noces de diamant rien qu’à Caillac Le jeune couple s’installe chez la mère de Jacqueline, porte d’Italie, à Paris. Et puis un jour, Louis est convoqué par le général qui veut l’envoyer en Allemagne. Hors de question de laisser Jacqueline et puis de toute façon, il commence à en avoir un peu sa claque de l’armée. Trois ans plus tard naît Patrick, le premier enfant puis, Sylvie. Cette fois-ci, c’est décidé, Louis quitte l’armée. 'Je trouve un poste au ministère de la Santé car je deviens directeur des hôpitaux de l’assistance publique, à Paris', explique-t-il. La famille ne manque de rien. Et puis, le couple a des envies d’ailleurs, un dernier petit tour avant la retraite. Jacqueline et Louis s’envolent pour Fort-de-France, en Martinique. Le père de famille finit sa carrière au centre hospitalier. Le Lot appelle Jacqueline qui veut retrouver ses racines. Ils s’installent tous les deux à Caillac où l’oncle de la Parisienne a longtemps été maire. Aujourd’hui, Jacqueline a 93 ans, Louis 88 ans. Ils se sont inscrits il y a un an au club de marche du village, leur passion commune. L’été, les cinq petits-enfants viennent profiter d’eux… et de la piscine. L’année dernière, le couple a fêté ses 60 ans de mariage. Pour ces noces de diamant, ils ont reçu un joli azalée rose de la mairie. Deux autres couples ont aussi célébré leurs 60 ans d’union, à Caillac et ses 590 habitants. Un village où il fait bon vivre et manifestement, ou il fait bon s’aimer. 'On ne s’est jamais réellement disputé. Il y a eu de petits éclats mais on n’a jamais parlé de divorce', remarque Jacqueline. 'On ne s’est jamais donné de petits noms, je trouve ça con', poursuit Louis, pas le genre de la maison. Lui n’a plus son alliance à l’annulaire : il a été opéré du doigt et n’arrive plus à la passer. Si Jacqueline devait résumer ses journées ? C’est surtout ce qu’il ne fait pas : 'Il ne fait pas la cuisine, pas les comptes, pas le ménage'. Ce qu’il fait : la sieste et l’ordinateur. 'Je réfléchis', préfère-t-il nuancer. Une vie ordinaire, en somme. Et un amour qui dure





ladepeche31 / 🏆 17. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Amour Noces De Diamant Caillac Couple Famille

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

PRONOS PARIS RMC Les paris sur Paris-SG - Reims du 25 janvierNotre pronostic : le Paris-SG bat Reims et plus de 1,5 but dans le match (1.31)

Lire la suite »

Caillac. La nouvelle mairie prête pour 2025Vendredi 17 janvier, dans la salle du Lac, les Caillacois ont répondu très nombreux à l’invitation de José Tillou et de son conseil municipal pour la cérémonie des vœux. Le sénateur Jean-Marc Vaysouze et le député...

Lire la suite »

Samsung dévoile deux nouveaux PC portables Galaxy Book5 au CES 2023Samsung a présenté deux nouveaux modèles de sa gamme de PC portables Galaxy Book5, le Galaxy Book5 Pro et le Galaxy Book5 360, au CES de Las Vegas. Ces deux appareils sont animés par des puces Intel Lunar Lake, offrent des dalles Dynamic AMOLED 2X, une autonomie de 25 heures et des haut-parleurs certifiés Dolby Atmos.

Lire la suite »

Drogues : plus d'un million d'usagers de cocaïne en France en 2023, un recordLes chiffres restent relativement stables sur le cannabis, drogue la plus consommée du pays, avec 5 millions d’usagers dans l’année. L’usage de MDMA/ecstasy a quant à lui bondi.

Lire la suite »

Le Recensement Français 2023 : Nouveautés et PerspectivesCommence le recensement annuel en France avec des nouveautés dans le questionnaire et des résultats d'une étude sur les familles. La population sera mieux connue pour des décisions adaptées pour la collectivité.

Lire la suite »

Paris : depuis sa réouverture, Notre-Dame de Paris a déjà conquis plus de 800 000 visiteursINFO LE PARISIEN. Depuis qu’elle a rouvert normalement au grand public le 16 décembre, la cathédrale restaurée affiche complet, admirée par plus de 800 000 visiteurs dont les deux tiers sont venus spontanément, sans avoir réservé de créneau.

Lire la suite »