Un alpiniste grièvement blessé après une chute sur le glacier d'Ossoue dans le Vignemale

Un jeune alpiniste de 27 ans a été grièvement blessé lors d'une chute sur le glacier d'Ossoue, dans le massif du Vignemale, à 3000 mètres d'altitude. Il a été héliporté à l'hôpital après une intervention des secours en montagne.

Un alpiniste de 27 ans, grièvement blessé à 3000 mètres d'altitude, a été héliporté après une chute sur le glacier d'Ossoue dans la descente du Vignemale dans les Hautes-Pyrénées.

L'accident s'est produit le mardi 16 juin 2026, en début d'après-midi, vers 3000 mètres d'altitude, lors de la descente du Vignemale, sur la partie supérieure du glacier d'Ossoue. Selon les CRS Pyrénées, le randonneur souffrait d'une fracture ouverte au bras à la suite de sa chute. La gravité de sa blessure a immédiatement déclenché une procédure de secours en milieu périlleux. L'intervention urgente a nécessité la mobilisation de l'hélicoptère de la gendarmerie Choucas 65.

Une équipe de secouristes de la CRS Pyrénées et un médecin du Samu 65 ont également été projetés sur les lieux pour stabiliser la victime avant son évacuation par hélicoptère sur l'hôpital. Le massif du Vignemale, qui culmine à 3298 mètres, reste un secteur particulièrement technique des Pyrénées où les conditions d'accès au glacier peuvent s'avérer changeantes. Les services de secours en montagne rappellent régulièrement l'importance d'une vigilance accrue lors des phases de descente





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