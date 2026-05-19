Un air fryer Ninja Double Stack SL300EU : plus rapide, plus économe et plus sain

L'air fryer Ninja Double Stack SL300EU est un appareil multifonction qui permet de faire cuire rapidement et efficacement des aliments sans huile. Avec sa capacité de 7,6 L et ses deux tiroirs empilés, cet air fryer compact trouvera facilement sa place sur votre plan de travail. Il dispose de six programmes de cuisson différents et peut être installé sous un placard suspendu. Son livret de recettes vous aidera à réussir toutes vos cuissons et il est compatible avec les lave-vaisselle.

Plus rapide et plus économe en énergie que de nombreux modèles de fours, l' air fryer Ninja Double Stack SL300EU est un appareil idéal pour vous régaler quotidiennement.

D'une capacité totale de 7,6 L, cette friteuse sans huile adaptée aux foyers composés de jusqu'à six personnes possède la particularité d'être équipée de deux tiroirs empilés. Grâce à cette architecture superposée, cet air fryer compact trouvera aisément sa place sur votre plan de travail. Capables d'accueillir un poulet de 1,2 kg environ, les tiroirs de votre friteuse à air chaud Ninja Double Stack SL300EU pourront eux-mêmes être divisés.

En effet, grâce aux grilles de cuisson empilables fournies, vous aurez la possibilité de faire cuire simultanément jusqu'à quatre préparations. Si vous souhaitez vous procurer l'air fryer Ninja Double Stack SL300EU au prix cassé de 179,99 euros au lieu de 229,99 euros, vous trouverez votre bonheur chez Carrefour. L'air fryer Ninja Double Stack SL300EU peut aisément être installé sous un placard suspendu.

Accompagnée d'un livret de recettes qui vous aidera à réussir toutes vos cuissons, cette friteuse à air chaud vous permettra de faire croustiller vos repas avec jusqu'à 75% de matière grasse en moins que dans une friteuse classique. Si vous désirez utiliser les mêmes paramètres de cuisson dans chaque tiroir, vous n'aurez qu'à activer la fonction MATCH. Le mode SYNC synchronisera quant à lui les fins des minuteries reliées aux deux cuves.

À paramétrer depuis un panneau de commande latéral bien pensé, l'air fryer Ninja Double Stack SL300EU vous laissera jouer avec six programmes : Frire sans huile, Croustillant maxi, Rôtir, Cuire au four, Déshydrater et Réchauffer. Capable de faire varier sa température de 40 à 240°C, cette friteuse à air chaud Ninja comporte plusieurs éléments lavables au lave-vaisselle. Certains liens sont trackés et peuvent générer une commission pour Le Parisien. Les prix sont mentionnés à titre indicatif et sont susceptibles d'évoluer





LeParisien_75 / 🏆 73. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Air Fryer Ninja SL300EU Multifonction Sans Huile Rapidité Économie D'énergie Santé Cuisson Livret De Recettes Installation Sous Placard Suspendu Compatibilité Lave-Vaisselle

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Victoria et David Beckham officiellement milliardaires : le montant de leur fortune dévoiléLa fortune des Beckham a plus que doublé en l'espace de quelques mois.

Read more »

Profitez de grillades avec le barbecue Sizzle de la marque NinjaDécouvrez le barbecue Sizzle de la marque Ninja, un appareil polyvalent qui vous permet de cuisiner facilement jusqu'à 6 blancs de poulet ou filets de poisson. Il dispose d'une plaque de grill et d'une planche pour saisir et faire sauter vos ingrédients délicats. Le barbecue Sizzle de la marque Ninja offre également une chaleur directe de 260°C distribuée uniformément et est rapide à nettoyer.

Read more »

Cdiscount fait sensation avec cette offre rare sur la machine Ninja Slushi star de l’étéSi vous avez envie de réaliser vos propres boissons cet été, le moment est venu de commander cette Ninja Slushi. Elle est affichée à un prix exceptionnel sur le site de Cdiscount mais cette offre est de courte durée.

Read more »

350 € pour des granités à la maison : la vérité sur la Ninja SLUSHi MAXLa Ninja SLUSHi MAX promet le granité de fête foraine à la maison, en 15 minutes et pour 349,99 €. Après plusieurs soirées avec, je raconte ce que ça donne

Read more »