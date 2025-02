Un agriculteur condamné pour avoir tué le chien de sa voisine

Un agriculteur a été condamné pour avoir tué le chien de sa voisine à Monze le 28 août 2024. Le tribunal a reconnu la gravité de l'acte et a imposé des sanctions lourdes, incluant une interdiction de possession d'armes et d'animaux.

Le 28 août 2024, un agriculteur vivant chez ses parents à Monze a tué d'un coup de fusil le chien appartenant à sa voisine. L'animal, décrit comme non agressif et ne représentant aucune menace immédiate, a été abattu à bout portant par le prévenu, qui a ensuite ramené le cadavre dans le garage familial où il a été découvert par son enfant. Lors de l'enquête, les gendarmes ont également découvert six fusils de catégorie C non déclarés, aggravant la gravité des accusations contre l'agriculteur.

\Jugé pour atteinte volontaire à la vie d'un animal domestique et détention illégale d'armes, il a dû répondre de ses actes devant le tribunal correctionnel de Carcassonne. À la barre, l'agriculteur a expliqué son geste par la volonté de protéger ses poules, qu'il considère comme ses animaux de compagnie. Il a affirmé avoir d'abord tenté de faire fuir le chien avant de se résoudre à tirer. Cependant, l'enquête a démontré que l'animal n'était pas un danger pour les poules et n'était pas agressif. Face aux juges, il a admis : 'J'ai fait une connerie et la moindre des choses, c'est d'aller le dire à la victime.' \Il a tenté de nuancer son geste en déclarant qu'il aurait 'essayé d'attacher et de rendre à son propriétaire' un autre animal. Cependant, il a reconnu qu'en cas d'échec, 'il ne sait pas ce qu'il aurait fait'. Une expertise psychiatrique a mis en évidence une personnalité timide, asociale, avec un sentiment de ne pas être à la hauteur. Son attachement particulier aux animaux traduit un isolement important, trouvant refuge auprès de ses volailles, ce qui explique en partie son geste impulsif. L'association 30 Millions d’Amis, partie civile dans cette affaire, a fermement dénoncé une réaction disproportionnée. Son avocat a souligné qu'il n'y avait aucun danger imminent. 'Il a pris son fusil et a tiré directement.' Le tribunal a condamné l'agriculteur à quatre mois de prison avec sursis et à cinq ans d'interdiction de posséder une arme ou un animal. Il devra également verser plus de 1 000 € de dommages et intérêts, couvrir les 2 400 € de frais demandés par la victime et indemniser l'association 30 Millions d’Amis d'un euro symbolique pour son acte portant atteinte à un animal. À l'issue de l'audience, le prévenu, visiblement amer, a conclu : 'Ce n’est pas parce que je vais payer que sa chienne va revenir.' Un regret qui ne suffira pas à apaiser la douleur de la propriétaire du chien, profondément marquée par la perte de son animal





ladepechedumidi / 🏆 49. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Agriculteur Chien Mort Justice Tribunal Sanctions Arme

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Elis affiche une croissance de son chiffre d'affaires et une marge d'Ebitda ajustée conforme aux attentes pour 2024Le spécialiste des services de nettoyage Elis a annoncé mardi une croissance organique de son chiffre d'affaires de 5% pour le quatrième trimestre 2024, et une marge d'Ebitda ajustée en ligne avec les estimations pour 2024. Le groupe a enregistré un chiffre d'affaires record de 4,57 milliards d'euros en 2024, en croissance organique de 5,2%. La marge d'Ebitda ajustée est estimée à environ 35,2% pour 2024, en hausse d'un point par rapport à l'année précédente.

Lire la suite »

Espace : Faut-il avoir peur de l’astéroïde 2024 YR4 qui se dirige vers la Terre ?L’astéroïde 2024 YRA a un peu plus de 1 % de chance d’entrer en collision avec la Terre en décembre 2032, d’après la Nasa et l’Esa

Lire la suite »

Spotify annonce avoir reversé $10 milliards à l'industrie musicale en 2024Beaucoup pensent que Spotify ne rémunère pas suffisamment les artistes. Toutefois, la firme suédoise est bien décidée à prouver le contraire.

Lire la suite »

Assurance vie : Corum annonce un taux monstre proche de 5% pour son fonds euros en 2024Avec un rendement de 4,65% pour son fonds euros en 2024, Corum sert le meilleur taux d’intérêt parmi les supports à capital garanti des contrats d’assurance vie.

Lire la suite »

Augmentation des Dossiers de Surendettement en 2024Le nombre de dossiers de surendettement a augmenté de 10,8 % en 2024 par rapport à 2023, selon la Banque de France. Cette hausse intervient dans un contexte économique défavorable.

Lire la suite »

Miss Aveyron, qui pour succéder à Lola Ségur miss 2024 ?Cette année l’élection revient sur les berges du Lot, après une bien longue absence.

Lire la suite »