Un affaissement de plancher met en péril la sécurité d'un immeuble de Toulouse

Un affaissement de plancher met en péril la sécurité d'un immeuble du centre-ville de Toulouse. Deux logements sont évacués et les locataires relogés aux frais des propriétaires. Des travaux urgents doivent être engagés sous dix jours.

Un affaissement de plancher met en péril la sécurité d'un immeuble du centre-ville de Toulouse . Deux logements sont évacués et les locataires relogés aux frais des propriétaires.

Des travaux urgents doivent être engagés sous dix jours. Des locataires, résidant au 22 rue Pargaminières, sont contraints de quitter leur appartement en urgence. En cause : un affaissement de plancher, entravant la sécurité des occupants de cet immeuble de l'hypercentre de Toulouse. Plusieurs logements sont concernés par une procédure urgente avec interdiction d'accéder et d'habiter, indique un arrêté municipal publié le vendredi 29 mai.

Une femme meurt dans un incendie à Toulouse, sa voisine alerte sur la sécurité de l'immeuble Le service Immeuble menaçant ruine (IMR) a effectué une visite sur place, le mercredi 27 mai dernier, accompagné par le syndic. Il a constaté l'affaissement du plancher dans la salle de bains d'un appartement situé au premier étage, avec une flèche de deux centimètres au droit de la baignoire et des fissures à la jonction avec le refend porteur.

Les matériaux auraient été dégradés par plusieurs dégâts des eaux. Les pièces bois sont pourries et ne présentent plus de garantie quant à leur stabilité sous les charges en place. Des champignons divers ont colonisé certains éléments dans la zone concernée, est-il précisé. Le locataire du logement est donc concerné par la procédure, ainsi que celui du dessous, habitant au rez-de-chaussée, où un étaiement d'urgence a été installé.

Ils doivent être relogés aux frais des propriétaires. Le syndicat des copropriétaires est mis en demeure d'exécuter les travaux de dépose et de reconstruction du plancher, dans un délai de dix jours. Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent est passible de sanctions pénales, rappelle l'arrêté municipal





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