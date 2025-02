Un Adolescent Tué et Quatre Blessés dans une Attaque au Couteau en Autriche

Un adolescent de 14 ans a été tué et quatre autres personnes blessées lors d'une attaque à couteau dans le sud de l'Autriche. La police a arrêté un demandeur d'asile syrien de 23 ans.

Samedi, dans le sud de l' Autriche , un adolescent de 14 ans a été tué et quatre autres personnes blessé es lors d'une attaque à couteau. La police a annoncé l'arrestation du suspect, un demandeur d'asile syrien de 23 ans. Selon le porte-parole de la police, Rainer Dionisio, un homme a attaqué au hasard des passants avec un couteau dans la petite ville de Villach . Une victime, un garçon de 14 ans, est décédée. Deux personnes ont été grièvement blessé es, et deux autres plus légèrement.

L'homme n'était pas connu de la police et ses motivations restent inconnues. L'attaque a eu lieu en plein après-midi dans le centre de cette ville, la capitale de la Carinthie. Un livreur de repas, témoin de l'attaque, a utilisé son deux-roues pour charger l'assaillant, qui a subi de légères blessures et a pu être arrêté immédiatement après les faits. Il s'agit d'un demandeur d'asile syrien dont les papiers étaient en règle, a précisé le porte-parole. Cette attaque survient deux jours après une attaque à la voiture bélier à Munich, en Allemagne. Une fillette de deux ans et sa mère sont décédées samedi des suites des blessures subies lors de cette attaque, qui a fait 37 blessés. Un demandeur d'asile afghan de 24 ans a été arrêté et, selon la police allemande, il a déclaré avoir des motivations islamistes pour son acte.





20Minutes

Attaque Couteau Autriche Villach

