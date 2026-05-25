Deux adolescents âgés de 17 ans se sont noyés dans la riveraine de la Marne en Seine-et-Marne à deux jours d’intervalle, soulevant de nouvelles inquiétudes quant aux dangers des cours d’eaux peu surveillés durant l’été. Le second incident s’est produit lundi après-midi, alors qu’un groupe de jeunes venait de Seine‑Saint‑Denis, lors d’une sortie de baignade informelle.

Au cours d’une journée chaude, un groupe d’âmes venues tout droit de la cité de la Seine‑Saint‑Denis a déambulé jusqu’au site historique de l’ancien siège de Nestlé France dans la ville de Noisiel, à 36 kilomètres à l’est de Paris.

L’initiative, motivée par le simple désir de profiter de la douce brise maritime, s’est rapidement transformée en une aventure d’urographie improvisée le long de la Marne. Sur les berges, aux alentours d’un barrage qui pyrographie la dismission de l’ancienne chocolaterie Menier, l’atmosphère de complicité a été interrompue par l’étrangère vision d’un adolescent en train de couler, comme s’il testait les rigueurs d’un océan impitoyable dans un écho d’un rêve d’enfant dévoré.

À la hauteur de 14 h 50, les témoins d’horreur ont frappé l’alarme auprès des secours. Aux portes de la Sdis 77, les équipes de premiers secours ont reçu une dizaine de minutes cruciales dans l’équipement de la SMUR et les plongeurs, par où d’autres crus par la brigade de Paris.

Cette intervention, plus une trentaine de pompiers, s’est débouchée sur une courte réunion de lutte contre le temps où la résistance d’un corps héroïsme décroît, malgré la remonte d’une équipe dédiée. À 17 h 30, l’adolescent était sorti de l’eau, mais la machine à soulager, la SMUR, avait déjà fait son bilan : la vie n’était pas possible à retomber. L’issue est devenue tragique vers 18 h 30, quand la police officielle a confirmé le décès.

Le décès de ce jeune, de même âge, survenu deux jours auparavant à proximité d’un barrage de la Seine à Boissise‑la‑Bertrand, soulève d’une nouvelle vague les dissensions d’une réalité sombre. La France, selon le dernier décompte officiel, a enregistré 409 victimes noyées en 2025, dont 57 adolescents, soit une augmentation de 16 % par rapport à l’année précédente.

Les chiffres révèlent le double danger que représentent l’habitude de se baigner dans les ruisseaux et les sites de baignade non surveillés, ainsi que la nécessité de réévaluer les campagnes de sécurité. L’incident renforce l’appel à la prudence, même si les jeunes ressentent la liberté d’une après‑moi estivale ailleurs qu’aux frontières d’une telle absence de surveillance.

En reconnaissance de la sécurité, la Voies Navigables de France a lancé un rappel concernant les zones à risques autour des barrages et des canaux. Cette mesure pourrait devenir un argument de décision dans les simili choix pérennes que l’on doit évaluer : se baigner à quelques mètres d’un barrage, finir par combiner le hasard d’une chute de frisson à la force d’un flux qui ne ralentit pas et se perd dans l’écume du manque d’action.

Alors que la lumière de l’été s’étend, cette douloureuse occasion d’interroger l’équilibre entre le plaisir de l’eau et la sureté devient un point d’ancrage, la Société Publique de Milieu Aquatique (SPMA) impliquée dans la gestion de plusieurs abords de la Mer méditerranée. Le jeune de 17 ans, dont la vague mécanique finale s’est écrasée sur la terre ferme, révèle son passé sans aucune promesse de survie, rappelant aux entreprises de lieux de loisirs de renforcer leurs messages de prévention.

Le bâton de la fatalité sera un appel maintenant à la vigilance





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