Un adolescent de 12 ans retrouvé mort à Rennes, serviette autour du cou

Un adolescent de 12 ans a été retrouvé mort à Rennes, avec une serviette nouée autour du cou. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de ce décès.

Un jeune adolescent a été retrouvé mort à Rennes ce dimanche 24 mai, avec une serviette nouée autour du cou. Une enquête a été ouverte pour meurtre sur mineur.

Où le corps d'un jeune garçon de 12 ans a été découvert sans vie. Un garçon de 12 ans a été retrouvé mort sur les rives de la Vilaine à Rennes, ce dimanche 24 mai, a annoncé le parquet de Rennes. Une serviette de bain mouillée était nouée de façon très serrée autour de son cou. Les policiers ont été avisés à 16h40 et sont arrivés sur place à 16h50.

À ce moment-là, les pompiers étaient déjà sur place en train d'effectuer un massage cardiaque. C'est un pêcheur qui a appelé les secours, entendant des cris d'enfant inquiétants à côté de la Vilaine, a appris BFMTV d'une source policière. Malgré l’appel des témoins ayant découvert le corps, les secours n'ont pas pu réanimer l'enfant. Son décès a été constaté sur place, a précisé le parquet.

Les circonstances des faits ayant conduit au décès restent encore à établir. L'intervention d'un tiers faisant partie des hypothèses, j'ai ouvert une enquête pour meurtre sur mineur de moins de 15 ans, que j'ai confiée à la DCOS (Division de la criminalité organisée et spécialisée) de Rennes, a ajouté le procureur.

De nombreux policiers étaient sur place dimanche en début de soirée, effectuant des constatations à proximité d'un ensemble résidentiel situé près de la Vilaine, a constaté un journaliste de l'AFP. Des policiers près de la Vilaine où a été retrouvé mort un jeune adolescent à Rennes, ce dimanche 24 mai 2026.

© SEBASTIEN SALOM-GOMIS / AFP Une grande tente blanche a été installée avec des enquêteurs de la police scientifique en tenue blanche et gants bleus réalisant des relevés et prenant des photos des lieux situés au bord de l'eau. Selon les informations de BFMTV, un témoin a vu le garçon partir pêcher avec deux autres enfants de son âge. Un témoignage à vérifier et recouper par les enquêteurs qui vont tenter de trouver ces deux camarades et d'autres potentiels témoins.

Les agents de police ont riposté : coups de feu près de la Maison Blanche, le tireur abattu, un passant blessé. Festival de Cannes 2026 : Fjord, Minotaure, Soudain... quand voir les films primés sur la Croisette. De fortes chaleurs encore attendues ce lundi, la vigilance jaune canicule étendue à 18 départements dont Paris et sa petite couronne





BFMTV / 🏆 14. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Adolescence Crime Investigation Police Rennes

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Rennes : un enfant retrouvé mort après le 'serrage d'une serviette autour du cou'Les pompiers sont intervenus dimanche 24 mai, aux alentours de 17 h, dans le centre-ville de Rennes pour un enfant en arrêt cardiorespiratoire.

Read more »

A Rennes, un enfant retrouvé mort, une serviette autour du cou…Le corps sans vie de l’enfant a été retrouvé ce dimanche à Rennes. Une enquête pour meurtre sur mineur de moins de 15 ans a été ouverte.

Read more »

Surtout pas dans la poubelle : à Rennes, une collecte de médicaments organisée (pour la bonne cause)Le rendez-vous est donné square de la Rance, jeudi 4 juin de 12h à 17h, par la Maison de la santé pluriprofessionnelle de Rennes.

Read more »

Un homme pulvérise une substance dans un centre commercial au Japon, une vingtaine de blessésPlusieurs personnes ont fait état d’une odeur spéciale dans un quartier touristique de Tokyo. Les pompiers sont rapidement intervenus. Pour l’heure, on dénombre seulement une vingtaine de blessés

Read more »