Lors d'une séance d'entraînement à l'Université du Kansas, les joueurs algériens ont reçu un hommage musical inédit avec l'interprétation de "Kassaman" par l'orchestre du campus, symbole d'un respect mutuel avant le mondial 2026.

Alors que la Coupe du monde de football 2026 bat son plein, l'équipe nationale algérie nne a vécu jeudi 12 juin une expérience inattendue au cœur du Midwest américain.

Après son arrivée au campus de l'Université du Kansas pour une séance d'entraînement sur les pelouses verdoyantes du campus, les Fennecs ont été accueillis par une foule d'étudiants enthousiaste qui les a acclamés dès les premiers pas. Le moment le plus mémorable de cette matinée a été l'interprétation solennelle de l'hymne national algérien, "Kassaman", par l'orchestre de l'université.

Les musiciens, qui avaient appris la mélodie spécialement pour l'occasion, ont joué la pièce avec un respect et une émotion qui ont touché profondément le capitaine Riyad Mahrez et l'ensemble du groupe. Cette démonstration de solidarité culturelle, rare dans le cadre d'un tournoi mondial, souligne combien les grandes compétitions sportives peuvent devenir des scènes de partage et de compréhension entre les peuples, même lorsque les débats et les polémiques entourent l'événement





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