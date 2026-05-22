Un accident violent sur la RD 8, une conductrice décédée

Un accident violent a eu lieu vendredi soir à l'intersection de la RD 8 et de la route d'Antist, dans la commune d'Ordizan, entre Tarbes et Bagnères. Une conductrice de 51 ans a perdu la vie et un autre conducteur a été blessé.

L'un des accidents les plus violents a eu lieu vendredi soir à l'intersection de la RD 8 et de la route d'Antist, dans la commune d' Ordizan , entre Tarbes et Bagnères .

Une conductrice de 51 ans a perdu la vie et un autre conducteur a été blessé. Les conditions de circulation et de visibilité semblaient bonnes à ce moment-là. Les forces de l'ordre ont procédé aux différents relevés afin d'alimenter l'enquête qui démarre et devra établir les circonstances de ce drame.

Les agents des routes du conseil départemental ont également intervenu pour remettre la chaussée en état, tandis qu'une dépanneuse venait retirer le véhicule immobilisé sur la RD 8, puis extraire le second du fossé. Le maire d'Ordizan a déclaré que la route n'était pas connue pour avoir des accidents particuliers, mais un agriculteur a exprimé une opinion différente, affirmant que les conducteurs roulent comme des fous sur cette route. L'enquête devra déterminer les causes de ce drame





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