Un accident sur un terrain de football a pris la vie de ce jeune garçon de 11 ans. Les autorités compétentes sont en train de faire enquête pour déterminer les responsabilités et prendre les mesures adéquates.

Un jeune garçon de 11 ans est décédé lors d’un accident sur un terrain de football. Il est décédé des suites de blessures qu’un but de football a causées après qu’il s’est appuyé ou suspendu à l’un des buts.

L’infrastructure en métal, qui n’était pas fixée, a alors basculé sur lui. Le but a été transporté par son père en automobile vers un centre de soins local, mais malgré la prise en charge médicale, son décès a été constaté une heure après. Des faits similaires s’étaient déjà produits sans causer de décès. La municipalité a déclaré qu’elle suivrait le dossier et attendrait les expertises et enquêtes des autorités compétentes avant de prendre les mesures nécessaires et adéquates.

Un ancien entraîneur de Ligue 1 vit une «histoire ahurissante» en tant que président qui a embauché un entraîneur pour le remplacer, vend ses meilleurs joueurs et coule son équipe vers la relégation. Jordan Bardella s’en prend à nouveau à Kylian Mbappé tandis que des sanctions et des retraits de points sont imposés à la Ligue sénégalaise de football contre les pratiques mystiques et les grigris





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