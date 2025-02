Un accident de la route à Ambres aurait pu être fatal

Un motard tarnais a été percuté par une voiture à Ambres le 16 décembre 2023. Le conducteur, qui a réussi à éviter un accident mortel, a été condamné à une amende et à suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière.

Un accident de la route n’est jamais anodin. Celui du 16 décembre 2023, à Ambres , aurait pu coûter la vie à un jeune motard tarnais. Cette nuit-là, le brouillard était si épais qu’un conducteur a raté la sortie souhaitée à une intersection. Il s’est garé sur le côté, a activé son clignotant et a commencé un demi-tour lorsque une moto l’a percuté à pleine vitesse.

« Je l’ai vu s’envoler au-dessus de mon véhicule, j’ai juste espéré qu’il ne soit pas mort », témoigne à la barre le technicien itinérant, jugé mercredi 12 février, devant le tribunal de Castres. « J’allais récupérer mon garçon à un anniversaire. Je suis secouriste, j’ai connu des accidents mortels. J’ai un ami qui avait perdu la vie dans un accident de la route quelques jours avant. Je suis sur la route tous les jours, j’ai pris conscience de la gravité des faits sur le moment », s’est-il défendu, sans avocat, alors que le parquet avait requis 4 mois de prison avec sursis et une suspension de permis de 3 mois. 12 jours d’incapacité de travail et un séjour à l’hôpital « Il est rare de voir un conducteur à l’origine d’un accident porter secours à la victime et prendre des nouvelles rapidement. C’est tout à son honneur. Pour autant, cet accident aurait pu être dramatique », pointe l’avocate de la victime, projetée juste avant les fêtes de Noël à une dizaine de mètres de l’impact. Présent mercredi, il a semblé avoir tourné la page et a rebondi malgré quelques séquelles physiques. Douze jours d’incapacité de travail avaient été prescrits au motard, hospitalisé plusieurs jours. Convaincu par la lucidité et l’honnêteté du prévenu, le juge unique a décidé de le condamner à 1 000 € d’amende et de suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière





ACCIDENTS DE LA ROUTE AMBRES

