Ulys : 6 Mois d'Abonnement Gratuit au Badge Télépéage

Profitez de 6 mois d'abonnement gratuit sur votre premier badge Ulys ou d'un second badge offert, que vous soyez un nouveau client ou un abonné existant, grâce à deux codes promos exclusifs. Évitez les embouteillages aux péages et voyagez en toute tranquillité avec le badge Ulys.

Ne perdez plus de temps aux péages grâce à cette offre exceptionnelle signée Ulys ! Bénéficiez de 6 mois d’abonnement gratuits sur votre premier badge, ou un second badge offert, que vous soyez nouveaux clients ou déjà abonné grâce à deux codes promos exclusifs ! Les vacances approchent et avec elles, les traditionnels embouteillages aux péages. Pour éviter ces files interminables et profiter pleinement de votre trajet, le badge Ulys est la solution idéale.

Plus besoin de sortir la carte bancaire ou de patienter derrière une longue file de voitures : vous passez sans vous arrêter grâce aux voies réservées au télépéage. Comme les départs en vacances riment souvent avec embouteillages aux péages, le badge Ulys vous permet de gagner un temps précieux. Inutile de ralentir ou de fouiller pour trouver votre carte bancaire : vous accédez aux voies réservées et passez sans effort. Ce service ne se limite pas aux autoroutes, il fonctionne aussi dans de nombreux parkings, vous évitant la galère des tickets et des paiements en sortie. Une solution simple et pratique pour voyager l’esprit tranquille, surtout quand les routes sont chargées ! Évitez les files aux péages : Ulys vous offre 6 mois gratuits que vous soyez nouveau client ou non © Ulys Lorsque l’on prend souvent l’autoroute, les files d’attente aux péages deviennent vite une contrainte. Le badge Ulys permet de gagner un temps précieux en évitant les arrêts inutiles. Mais son atout ne s’arrête pas là : tout est automatisé, du passage aux barrières jusqu’à la facturation. Plus besoin de prévoir de la monnaie ou de jongler avec une carte bancaire, tout est prélevé en fin de mois sans action de votre part. Un vrai confort au quotidien, surtout pendant les périodes de forte affluence. Contrairement à certains abonnements qui imposent des frais fixes, Ulys ne vous facture que les mois où vous utilisez le badge. Une fois la période gratuite de 6 mois écoulée, l’abonnement reste très abordable, avec une tarification qui démarre à 2,50 € par mois uniquement en cas d’utilisation. Et si vous changez d’avis, la résiliation est immédiate et sans frais, ce qui permet de tester le service sans aucun risque. L’installation du badge est ultra-rapide : il suffit de le fixer sur le pare-brise et de le laisser faire son travail. Une fois en place, il est détecté automatiquement aux péages et dans les parkings compatibles. Grâce à l’application Ulys, il est possible de suivre ses trajets, consulter ses factures et gérer son abonnement directement depuis son smartphone. Pratique pour garder un œil sur ses dépenses et ajuster l’utilisation selon ses besoins. Si le service est particulièrement avantageux, il est pour l’instant limité à la France et à l’Espagne. Ceux qui voyagent en Italie ou dans d’autres pays européens devront donc prévoir une autre solution. Nos experts recommandent des produits et services technologiques en toute indépendance. Si vous achetez via un lien d’affiliation, nous pouvons gagner une commission. Les prix mentionnés sont susceptibles d'évoluer





Clubic / 🏆 10. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

TELEPEAGE Ulys OFFRE BADGE VACANCES AUTOROUTES PARKINGS

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Ulys vous offre son badge télépéage pendant 6 mois : fini l’attente interminable sur l’autorouteQue diriez-vous d'acquérir le statut VIP gratuitement sur l'autoroute ? Grâce au Pass Ulys, qui est en ce moment offert pendant 6 mois, vous pouvez emprunter les voies de télépéage prioritaires et passer sans vous arrêter.

Lire la suite »

Ulys vous offre son Pass Télépéage pendant 6 mois, c’est le moment d’en profiter !En ce moment, Ulys vous propose de gagner du temps et du confort quand vous empruntez l'autoroute, en vous faisant profiter gratuitement pendant 6 mois de son Pass Télépéage.

Lire la suite »

Disney+ : Profitez d'un an d'abonnement à seulement 1,99 euro par mois!Disney+ propose une offre exceptionnelle : 1,99 euro par mois pendant 12 mois. Cette offre inédite donne accès à l'offre Standard avec publicité, habituellement facturée 5,99 euros par mois. Profitez de séries Star Wars, Marvel et autres séries inédites, de films Disney, Pixar et Fox, ainsi que de documentaires National Geographic.

Lire la suite »

Disney+: l'abonnement à 2 euros par mois prolongé de quelques joursJusqu'en février, il est possible de profiter de la plateforme de streaming Disney+ a un prix imbattable.

Lire la suite »

Galaxy S25 : six mois d’accès gratuit à la version la plus intelligente de GeminiBonne nouvelle pour ceux qui achètent un Galaxy S25, Samsung offre un accès privilégié à Gemini Advanced, le modèle d'intelligence artificielle le plus sophistiqué de Google.

Lire la suite »

Bouygues Telecom Propose 12 Mois d'Accès Gratuit à Perplexity ProBouygues Telecom répond à l'offre de Free en proposant 12 mois d'accès gratuit à Perplexity Pro, une puissante IA de recherche, à tous ses abonnés. Cette offre permet aux clients de profiter des fonctionnalités premium de Perplexity sans frais supplémentaires.

Lire la suite »