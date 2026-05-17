Ultimate Greek Gyros Recipe: Crispy Frites, Grilled Chicken, and Fresh Tzatziki Sauce

Discover a delicious and addictive Greek-inspired gyros recipe that will have you hooked. Prepare crispy fries, marinated grilled chicken, and a tangy tzatziki sauce for an unforgettable dining experience.

Frites dans le sandwich, poulet grillé et sauce fraîche : ce gyros comme en Grèce va vous rendre accroCap sur la street-food grecque avec ce gyros ultra gourmand !

Entre poulet grillé, frites croustillantes et sauce tzatziki bien fraîche, chaque bouchée est un concentré de saveurs. Une recette conviviale qui sent bon les vacances. Épluchez les pommes de terre, coupez-les en frites et faites-les cuire dans un bain d’huile chaude jusqu’à ce qu’elles soient bien dorées. Égouttez et salez.

Coupez le poulet en lamelles et faites-le mariner avec l’huile d’olive, l’origan, le paprika, le sel et le poivre pendant 10 minutes. : râpez le concombre, pressez-le pour enlever l’eau puis mélangez-le avec le yaourt, l’ail haché, le sel et le poivre. Pour des frites encore plus croustillantes, faites une double cuisson : une première à 160°C, puis une seconde à 180°C juste avant de servir. Meilleur qu’au resto ?

Ce gyros au poulet maison avec tzatziki ultra frais met tout le monde d’accord





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Gyros Greek-Inspired Greek Food Recipe Streat-Food Street Food

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