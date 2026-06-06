L'Ukraine a effectué un essai réussi du missile hypersonique FP-7.X, développé par Fire Point. Ce système, qui servira de base à l'intercepteur Freyja, offre une solution de défense anti-balistique plus économique que le Patriot américain. D'autres projets, comme la bombe Vyrivniuvach, confirment l'effort d'innovation militaire national.

Dans le contexte de la guerre en Ukraine , le pays développe activement ses propres capacités de défense aérienne pour compléter les systèmes occidentaux coûteux comme le Patriot américain.

L'entreprise ukrainienne de technologie de défense Fire Point a annoncé le 3 juin avoir réalisé avec succès un vol de manœuvre entièrement contrôlé du missile hypersonique FP-7. X. Ce missile servira de fondement à l'intercepteur anti-balistique Fridgea, conçu pour intercepter les missiles balistiques russes. Les premières livraisons à l'armée ukrainienne sont attendues dès 2027. Le FP-7.

X, peint en rose pour faciliter le suivi et la récupération des débris, mesurera 7,25 mètres de long et pourrait atteindre des vitesses comprises entre 5 400 et 7 200 km/h, lui donnant la capacité d'atteindre des cibles à moyenne portée. Cette initiative s'inscrit dans une stratégie plus large d'auto-suffisance militaire, illustrée par le développement parallèle de la bombe planante guidée Vyrivniuvach de 250 kg, trois fois moins chère que les modèles similaires, et du missile RUTA Block 3 dont les tests débuteront en 2027.

Face à la menace persistante, ces efforts nationaux visent à fournir des systèmes de défense plus abordables et efficaces, réduisant ainsi la dépendance aux équipements importés comme le Patriot, dont l'achat et la maintenance représentent un coût considérable. L'innovation ukrainienne, portée par des entreprises comme Fire Point, démontre une capacité à adapter et à développer des technologies de pointe dans un environnement de conflit, avec pour objectif de renforcer la résilience face aux attaques russes





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