Après le naufrage de navires russes près de Benghazi, Andrii Sybiga rassure la Libye. Kiev précise que ses actions ciblent uniquement la Russie.

Lundi, l'Ukraine a conduit des attaques militaires contre deux navires russes au large des côtes de Benghazi, au cours desquelles l'un des bâtiments a été coulé. Cet événement marquant, qui s'est produit dans les eaux territoriales libyennes, a déclenché une vive réaction diplomatique et soulevé des questions urgentes quant aux ambitions stratégiques de Kiev dans la région. La présidence ukrainienne a immédiatement confirmé la légitimité de ces frappes en les qualifiant de cibles militaires directes liées au conflit en cours avec Moscou.

Clarification diplomatique immédiate de Kiev

Andriï Sybiga, le chef de la diplomatie ukrainienne, a fermement assuré qu'il n'y avait absolument aucune intention d'étendre le théâtre de la guerre entre la Russie et l'Ukraine au territoire libyen ou dans tout autre pays tiers. Lors d'un appel téléphonique jeudi avec Taher El-Baour, son homologue du gouvernement d'union nationale libyen basé à Tripoli, le ministre des Affaires étrangères ukrainien a réitéré que les opérations menées par son pays se concentraient exclusivement sur la destruction des capacités militaires russes utilisées pour soutenir l'invasion en Ukraine. Il a également réaffirmé le soutien total de l'Ukraine à la souveraineté de la Libye et à son intégrité territoriale.

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Réactions des autorités libyennes divisées

Cette attaque a immédiatement alimenté les interrogations politiques et sécuritaires en Libye, un pays actuellement fragmenté entre le gouvernement reconnu internationalement à Tripoli et une administration parallèle dans l'est du pays. Le camp dirigé par le maréchal Haftar à Benghazi entretient des liens militaires et stratégiques étroits avec la Russie, ce qui a suscité une méfiance notable face à ces nouvelles frappes. L'exécutif de l'Est a d'ailleurs exigé une enquête internationale pour vérifier toute présumée présence militaire ukrainienne sur le sol libyen, tandis que Tripoli a officiellement démenti toute entente secrète avec Kiev concernant ces opérations.

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Demandes d'enquête et position de l'ONU

La Mission des Nations Unies en Libye (Manul) a vivement dénoncé ces attaques et appelé au respect absolu de la souveraineté libyenne. Les responsables de l'ONU ont réclamé l'ouverture d'une enquête indépendante pour élucider les circonstances exactes de cet incident et déterminer si des règles internationales avaient été violées. Cette position souligne la sensibilité du contexte géopolitique local, où la présence de forces étrangères ou l'implication de puissances extérieures dans les conflits internes représentent un risque majeur pour la stabilité régionale. La communauté internationale observe désormais de près les développements de cette crise diplomatique naissante.

Impact stratégique et conséquences futures

Les services de sécurité ukrainiens ont insisté sur le fait que chaque action menée par l'Ukraine vise spécifiquement des cibles russes servant directement à la guerre contre leur nation. Cette clarification vise à dissiper les rumeurs selon lesquelles l'Ukraine chercherait à ouvrir un nouveau front méditerranéen ou à s'ingérer dans les affaires internes de la Libye. Cependant, la proximité géographique de ces frappes avec Benghazi risque de compliquer les relations futures entre Kiev et les différentes factions libyennes, tout en rappelant l'étendue globale du conflit ukrainien. Les diplomates libyens attendent désormais des preuves concrètes que la région ne deviendra pas une cible secondaire des hostilités.