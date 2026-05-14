Ukraine: Kiev observes a day of mourning after missile and drone attack

The mayor of Kiev, Vitali Klitschko, announced that the Ukrainian capital would observe a day of mourning on Friday after a missile and drone attack that resulted in 21 deaths and 16 deaths previously reported. The attack occurred 48 hours after the end of a three-day ceasefire on the occasion of the end of World War II. The attack is one of the deadliest on Kiev in recent years, four years after the start of the Russian invasion.

La capitale, Kiev , la plus durement touchée, va observer une journée de deuil vendredi, a annoncé son maire, Vitali Klitschko. Les secouristes continuent non-stop de fouiller les décombres à la recherche de personnes dans l'immeuble (qui s'est effondré) dans le quartier de Darnytskyi, ont annoncé vendredi les services de secours d'Etat, faisant état d'un nouveau bilan de 21 morts contre 16 précédemment.

Une quarantaine de personnes sont blessées. Cette attaque de missiles et de drones, survenue 48 heures après la fin d'un cessez-le-feu de trois jours à l'occasion des célébrations de la fin de la Seconde guerre mondiale, est l'une des plus sanglantes à avoir visé dernièrement la capitale, plus de quatre ans après le début de l'invasion russe.

Selon l'armée de l'air ukrainienne, la Russie a visé l'Ukraine avec 675 drones et 56 missiles russes dans la nuit de mercredi à jeudi, dont respectivement 652 et 41 ont été abattus par la défense. Cette attaque a notamment touché une douzaine de districts de la capitale et de sa région. Dans celui de Darnytskyi, un missile 'a littéralement rasé un immeuble résidentiel, du premier au neuvième étage', a déploré le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, jeudi.

Il a accusé la Russie d'avoir lancé au total 'plus de 1.560 drones' en moins de 24 heures.

'Ce ne sont certainement pas là les agissements de ceux qui pensent que la guerre touche à sa fin', a-t-il écrit dans une allusion à une remarque de son homologue russe Vladimir Poutine le 9 mai. Les alliés de l'Ukraine ont dénoncé cette nouvelle attaque, le président français, Emmanuel Macron, y voyant la preuve de la 'faiblesse' de Moscou, qui 'ne sait pas comment terminer sa guerre d'agression'.

Les bombardements 'montrent que Moscou mise sur l'escalade plutôt que sur la négociation', a déploré le chancelier allemand Friedrich Merz sur X. Les pourparlers entre Kiev et Moscou, sous médiation américaine, sont en suspens depuis le déclenchement de la guerre au Moyen-Orient fin février. Les seules avancées concrètes des négociations précédentes sont des échanges de prisonniers. Le président Volodymyr Zelensky exhorte ses alliés à faire pression sur Moscou pour mettre fin à l'invasion russe lancée en février 2022.

- 'Les gens hurlaient' - Dans le sud du pays, un véhicule de l'ONU a également été frappé jeudi par des drones russes, sans que des blessés soient à déplorer, selon M. Zelensky.

'Les Russes ne pouvaient ignorer quel véhicule ils visaient', a-t-il dénoncé. A Kiev, des dégâts ont été recensés sur plus de 'vingt sites à travers la ville', notamment des infrastructures civiles, a indiqué le président ukrainien.

'Tout était en feu. Les gens hurlaient', a témoigné auprès de l'AFP Andriï, un habitant de la capitale, la chemise tachée de sang. Alors que les secours tentaient d'évacuer une victime coincée sous les gravats, une femme s'est écriée en larmes: 'C'est sûrement Macha', a rapporté un journaliste de l'AFP sur place.

Des journalistes de l'AFP avaient entendu de violentes explosions une grande partie de la nuit et observé les systèmes de défense antiaérienne entrer en action au-dessus de la ville. Un haut responsable de la présidence ukrainienne a estimé auprès de l'AFP que cette nouvelle attaque massive était 'une démonstration à l'occasion des discussions (de Donald) Trump en Chine' avec son homologue Xi Jinping.

Volodymyr Zelensky avait appelé mercredi les deux dirigeants à discuter des moyens de mettre fin à l'invasion russe de l'Ukraine. Après une trêve de trois jours annoncée par Donald Trump quelques heures avant les commémorations de la fin de la Seconde Guerre mondiale en Russie, les attaques quotidiennes russes sur les villes ukrainiennes ont repris dès la nuit de lundi à mardi.

Le cessez-le-feu avait été entaché par des accusations de violations de part et d'autre mais il n'avait été marqué par aucune offensive d'ampleur





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