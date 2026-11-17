L'ancien international français Uini Atonio révèle les détails de son arrêt sportif forcé suite à un arrêt cardiaque. Découverte de sa vie post-rugby en tant qu'entraîneur de la mêlée à La Rochelle.

Uini Atonio, l'ancien pilier international français, revient avec une franchise rare sur la fin brutale de sa carrière de rugbyman. Neuf mois après son hospitalisation pour un arrêt cardiaque, l'homme de 35 ans publie une autobiographie chez Talent Sport pour partager ses traumatismes les plus profonds. Ce récit bouleversant éclaire les mécanismes de l'annonce médicale et l'impact émotionnel immédiat sur sa vie personnelle et professionnelle.

Décryptage de l'annonce médicale fatale

La révélation centrale de l'ancien pilier du XV de France concerne le moment précis où le cardiologue lui a signifié la fin de ses jours sur les terrains. Uini Atonio se souvient que le médecin a été direct : " Le rugby, c'est fini. " Cette phrase a provoqué un effondrement instantané dans sa vie, alors qu'il ne s'attendait qu'à des examens routiniers pour des blessures à la poitrine. Les analyses initiales, incluant un scanner, avaient d'abord révélé un sternum abîmé et une deuxième côte touchée, mais la gravité cardiaque a tout basculé.

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Ce diagnostic survient dans un contexte de vigilance accrue, car le joueur avait déjà alerté sur son état de santé deux jours auparavant. Il était alors aux mains sur les genoux, perceptiblement inquiet. L'admission en soins intensifs a eu lieu à la fin du mois de janvier, juste avant le coup d'envoi d'un match de Top 14 opposant Clermont à La Rochelle. Depuis cet événement critique, Uini Atonio n'a jamais repris le jeu.

Réactions familiales et soutien émotionnel

Dès la réception de cette nouvelle dévastatrice, le natif de Nouvelle-Zélande a contacté sa compagne, Annabelle. Il savait que son attitude était atypique car il ne communiquait jamais pour des informations banales comme une côte cassée. En lui annonçant simplement que sa carrière était terminée, il a suscité une compréhension immédiate. Annabelle, préoccupée avant tout par sa santé et non par son parcours sportif, a pris les devants rapidement.

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La rapidité du soutien familial est mise en exergue dans ses souvenirs. Annabelle s'est rendue à l'hôpital trente minutes seulement après l'appel. Uini Atonio a également prévenu ses parents résidant aux Samoa, qui étaient dans une détresse profonde. Sa mère envisageait de sauter dans le premier avion pour le rejoindre, mais il a refusé catégoriquement, tentant de les rassurer dans sa langue maternelle, le samoan.

Ces échanges téléphoniques ont été marqués par une prise de conscience aiguë de la fragilité de l'existence. L'ancien joueur a admis qu'il pouvait facilement imaginer une issue fatale différente, soulignant le caractère miraculeux de sa survie après une seconde opération nécessaire pour gérer la situation complexe.

Transition vers un nouveau rôle professionnel

Malgré la lourdeur émotionnelle de l'annonce, Uini Atonio a réussi à remonter la pente rapidement. Il a accepté assez vite qu'il ne reprendrait plus jamais le maillot du XV de France, où il avait été sélectionné à soixante-huit reprises. Cette acceptation a facilité sa transition vers une nouvelle identité professionnelle au sein du club de La Rochelle, où il a évolué de 2011 à 2026.

Aujourd'hui, l'ancien international s'épanouit dans le rôle d'entraîneur de la mêlée pour l'équipe rochelaise. Ce poste lui permet de rester au cœur du rugby sans subir la pression physique et les risques vitaux associés à la pratique en tant que joueur professionnel. Il conserve ainsi un lien étroit avec le milieu du Top 14 et ses collègues, dont le manager Ronan O'Gara et des coéquipiers potentiels comme Mathieu Babillot.

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Héritage et perspectives de l'autobiographie

Le livre à paraître chez Talent Sport offre un regard intime sur cette période de transition. Uini Atonio y détaille comment il a géré la détresse de ses amis restés dans le XV de France et comment il a navigué dans l'incertitude médicale. Il partage aussi ses réflexions sur la mort et la chance d'être encore en vie pour profiter de son entourage.

Ce témoignage sert de point de repère pour la communauté sportive française. Il rappelle l'importance de la santé cardiovasculaire chez les athlètes de haut niveau. L'histoire d'Uini Atonio illustre la résilience face à un destin sportif interrompu et la capacité de reconstruction vers des rôles complémentaires essentiels au succès collectif.