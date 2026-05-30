Ugreen Nexode Pro: Une batterie externe de 55 W pour recharger simultanément plusieurs appareils

Une batterie externe de 55 W pour recharger simultanément plusieurs appareils, la Ugreen Nexode Pro est une solution pratique pour les sorties nocturnes ou les journées à la plage.

Avec son câble USB-C et ses deux ports de charge, cette Ugreen Nexode Pro de 55 W est un objet qui plaira à tout le monde.

En ce moment, elle chute à 39,99 euros chez Amazon. Avec l’approche de la période estivale, les sorties nocturnes ou les journées à la plage vont être légion. Face à ces longues escapades, la batterie de votre smartphone peut rapidement tomber à plat. Pour ne pas se retrouver sans solution, direction cette promotion d’Amazon sur l’Ugreen Nexode Pro, une batterie externe de 55 W avec une capacité de 10 000 mAh.

Une configuration qui permet de sortir l’esprit tranquille. Et, à première vue, cette Ugreen Nexode Pro ressemble à une belle brique.

Toutefois, en main, la batterie s’avère assez compacte. Avec des dimensions de 9,0 x 5,0 x 3,3 cm et un poids de 249 grammes, elle occupe moins d’espace que votre smartphone. Malgré ce format de poche, le produit intègre un câble USB-C qu’il est possible de replier, tandis que l’objet dispose également d’une sangle de sécurité.

Justement, en parlant de sécurité, il faut noter que la batterie embarque de nombreuses protections contre la surtension ou la surchauffe pour une recharge sans risque. Pour les plus précautionneux, cette Ugreen Nexode Pro possède un écran à l’avant qui indique la puissance de charge. Maintenant que vous êtes certain de ne courir aucun risque avec cette Ugreen Nexode Pro, il est temps de se pencher sur ses spécificités techniques.

Pour commencer, il faut noter que la batterie est compatible avec une multitude d’appareils, qu’il s’agisse de smartphones, de tablettes ou encore d’objets connectés comme des écouteurs ou une montre. Avec son câble USB-C intégré, son port USB-C et son port USB-A, il est possible de brancher trois appareils simultanément. Avec un seul objet connecté, vous pourrez atteindre une puissance de 55 W. Une puissance qui redonne plus de 65 % d’autonomie à unen seulement 30 minutes.

À noter que plus il y a d’appareils, plus la puissance de charge sera répartie entre les différents ports. Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Disqus avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site.

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