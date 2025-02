Ugo Humbert, malgré un mal de ventre, remporte son premier match à l'Open 13 de Marseille

Le numéro 1 français Ugo Humbert a bien débuté la défense de son titre à l'Open 13 de Marseille en dominant Alexander Bublik malgré des douleurs intestinales. Il affrontera Lorenzo Sonego en quart de finale.

Diminué par des douleurs intestinales, le numéro 1 français Ugo Humbert a pourtant bien démarré la défense de ses 750 points en jeu, de Marseille à Dubaï, en dominant Alexander Bulik en deux manches mardi (7-6, 6-4). Finalement, il n'y avait peut-être pas mieux qu' Alexander Bublik comme entrée en matière pour Ugo Humbert dans cet Open 13 Provence dont il est tenant du titre.

Avec ses coups de poker menteur, entre frappes à plat imprévisibles, enchaînements service-volée sur deuxièmes balles pleins gaz et mise en jeu à la cuillère (une seule mercredi, gagnante), le fantasque Kazakh (48e, 27 ans) était la proie idéale pour un as de l'indoor affaibli par des maux de ventre à son entrée sur le court. En serrant les dents, arc-bouté sur son engagement et sa qualité de retour, le numéro 1 français a coché une quinzième victoire lors de ses seize derniers matches avec un toit au-dessus de la tête. Deux sets (7-6, 6-4), 1h34 de concentration « dans bulle », une zone mixte bouclée à 21h30, un jour off aujourd'hui pour se retaper, voilà la défense de son pécule de 750 points ATP, de Marseille à Dubaï dans deux semaines, idéalement lancée. À la sortie du court, lui qui d'ordinaire ponctue ses phrases de petits éclats de rire spontanés affichait un masque de souffrance contenue, sous un teint plus pâle encore qu'au naturel. « J'avais la diarrhée, je ne me sentais vraiment pas bien, j'avais super mal au ventre, soufflait-il en repoussant les micros qui s'agglutinaient sous son nez, comme il avait éloigné la caméra qui « empêchait de respirer » sur le court au changement de côté. « J'ai fait l'erreur de ne pas aller aux toilettes à la fin du premier. C'était compliqué, je n'arrivais plus à bouger. J'ai essayé de tenir au final ça m'a quand même relâché au service, j'ai plutôt bien servi (9 aces, 60 % de premières et 78 % de points gagnés derrière celles-ci). Et j'ai fait un super dernier jeu pour finir le match. » Nul doute que sa victoire en finale à Dubaï l'an dernier, contre le même adversaire (6-4, 6-3) lors de leur unique confrontation à ce jour, lui aura servi d'aiguillon, autant que son expérience en salle. « Je n'ai pas fait un super début, j'étais très tendu, avouait le 17e mondial. Après, j'ai pas mal retourné, c'est ce qui a fait la différence. J'ai quand même réussi à trouver une certaine forme de sérénité. » Un état sans doute guère évident à trouver quand en plus se profile la défense de plus du quart de ses points ATP sur le mois à venir. Et ce même si deux défaites d'entrée lors des deux tournois dont il est tenant du titre ne l'auraient repoussé qu'à la porte du top 20. En vieux sage, Richard Gasquet ne se faisait guère de souci pour Humbert. « Déjà, en indoor, Ugo fait partie des meilleurs du monde, posait-il après sa défaite contre le même Bublik. Dans sa carrière, des points, il va en défendre, et je lui souhaite d'en avoir autant à défendre tout le temps, parce que ça sera bon signe. C'est le quotidien de tous les bons joueurs. Quand t'es dans les 10, c'est toutes les semaines. Il s'y habituera. Vaut mieux en avoir beaucoup à défendre que le contraire. » Et si la veille de son retour sur le central d'un palais des sports dissipé, mercredi oblige, et plus clairsemé plus clairsemé que les allées du Village de relations publiques, Humbert se disait « conscient que si ça ne marche pas trop je vais peut-être redescendre un peu au classement » sans trop se prendre la tête, la réalité l'avait (un peu) rattrapé mercredi soir. « J'étais quand même sous pression, admit-il. Mais quand je suis sur le terrain, ça m'appartient. Je me suis dit : c'est ton court, c'est à toi de jouer, sois toi-même. Ça se joue à rien, le premier set, j'aurais très bien pu le perdre. Je suis content d'être passé, très humble parce que c'est un super joueur qui a gagné des titres en indoor. Maintenant, j'ai encore un peu de temps pour récupérer et refaire du jus. Je comprends mieux pourquoi j'avais mal aux jambes, je vais devoir faire avec, je n'ai pas le choix, c'est comme ça ! » Lorenzo Sonego (35e), bénéficiaire du forfait de Luca Van Assche mercredi (migraine ophtalmique), lui donnera la réplique en quarts de finale vendredi. De quoi poursuivre son opération coup de points





