Ugo Humbert et Daniil Medvedev se qualifient pour les demi-finales de l'ATP 250 de Marseille

Le Français Ugo Humbert et le Russe Daniil Medvedev ont remporté leurs quarts de finale vendredi à l'ATP 250 de Marseille et se sont qualifiés pour les demi-finales.

Le numéro un français, Ugo Humbert , 17e joueur mondial, s'est qualifié vendredi pour les demi-finales du tournoi ATP 250 de Marseille , tout comme le Russe Daniil Medvedev , tête de série du tournoi. Tenant du titre dans la cité phocéenne et deuxième tête de série, Ugo Humbert a dominé 6-4, 6-4 l'Italien Lorenzo Sonego (35e), vendredi, pour rejoindre le dernier carré de l' ATP 250 de Marseille .

Il affrontera en demi-finales le Belge Zizou Bergs (62e), qualifié plus tôt dans la journée grâce à l'abandon du Chinois Zhizhen Zhang (52e) à l'issue du premier set. À 26 ans, Humbert mène désormais quatre victoires à trois dans ses duels avec Sonego (29 ans), récent quart-de-finaliste de l'Open d'Australie. Sur ses 17 derniers matches disputés en indoor en France, le lauréat du tournoi de Metz en 2023 en a remporté 16, concédant seulement une défaite en finale du dernier Masters 1000 de Paris contre le N.2 mondial Alexander Zverev, au début du mois de novembre. Vainqueur en 2024 de l'ATP 500 de Dubai dans la foulée de son titre à Marseille, le N.1 tricolore a de nombreux points à défendre en ce début d'année pour conserver son rang. Vendredi, Humbert a idéalement débuté la partie en prenant dès le premier jeu le service de Sonego, un break confirmé dans la foulée (2-0) après un jeu âprement disputé. Les deux joueurs ont ensuite conservé leur mise en jeu jusqu'à la fin du premier set, gagné 6-4 par le Lorrain. Après avoir manqué deux occasions de chiper une nouvelle fois le service de Sonego à l'entame du 2e set, Humbert a à son tour concédé une balle de break à 2-1 en faveur de l'Italien. Un service gagnant lui a permis de l'écarter et de revenir à deux jeux partout, avant de breaker Sonego dans le jeu suivant (3-2) et de filer vers la victoire. Daniil Medvedev, 8e joueur mondial, a lui facilement battu Jan-Lennard Struff (46e). Le Russe a pris le service de l'Allemand pour mener 4-3 au premier set puis à nouveau dans le dernier jeu pour l'emporter 6-3. Le scénario s'est répété au 2e set, le Russe prenant le service de l'Allemand à deux reprises pour l'emporter au final 6-3, 6-2. Medvedev rencontrera le vainqueur du dernier quart de finale disputé dans la soirée qui oppose le jeune Serbe Hamad Medjedovic (96e) à un autre Allemand, Daniel Altmaier (80e)





