Ugo Humbert en finale à Marseille, face à Hamad Medjedovic

Le N.1 français Ugo Humbert s'est qualifié pour la finale de l'ATP 250 de Marseille après sa victoire contre Zizou Bergs en demi-finale. Il affrontera le jeune Serbe Hamad Medjedovic, qui a réalisé un exploit en éliminant Daniil Medvedev.

Le tenant du titre, le N.1 français Ugo Humbert (17e mondial) s'est qualifié samedi pour une deuxième finale d'affilée à l' ATP 250 de Marseille. Il affrontera le jeune Serbe Hamad Medjedovic (96e), qui a réalisé un exploit en écartant Daniil Medvedev (8e). \En début de soirée, le gaucher messin a dominé le Belge Zizou Bergs (62e) 6-4, 6-4 en demi-finale. Finaliste malheureux du tournoi d'Auckland en janvier, Bergs avait été battu par Gaël Monfils (33e) lors de la finale.

Malgré une balle de break concédée (et sauvée) dès le premier jeu, Humbert a pris les devants et a su maintenir son avance tout au long du match. Le N.1 tricolore a fait la différence en breakant à 5-4 dans chacune des deux manches. \Vainqueur de six tournois ATP dans sa carrière, Humbert (26 ans) a une nouvelle fois démontré son aisance dans les tournois indoor (en salle) disputés en France, des épreuves où il a remporté 17 de ses 18 derniers matches. Vainqueur à domicile de l'ATP 250 de Metz en 2023, Humbert a concédé sa seule défaite de la série début novembre 2024, en finale du Masters 1000 de Paris contre l'actuel N.2 mondial Alexander Zverev. Il partira favori contre Medjedovic, qui a dominé Daniil Medvedev 6-3, 6-2 en demi-finale. Medjedovic s'était déjà illustré en 2025 par une victoire en Coupe Davis contre le Danois Holger Rune (12e). Vainqueur samedi de la première tête de série à Marseille, Medjedovic avait déjà éliminé la troisième tête de série, le Russe Karen Khachanov (21e), au 2e tour. La finale contre Humbert « sera une autre bataille. Je ne serai pas le favori mais j'espère que vous me soutiendrez quand même », a-t-il lancé à l'adresse du public marseillais.





