Ugo Humbert en demi-finale à Marseille après une victoire face à Lorenzo Sonego

Le joueur français Ugo Humbert a dominé Lorenzo Sonego en quarts de finale de l'ATP 250 de Marseille, s'emparant ainsi d'une place en demi-finale.

Plus en jambes que lors de son entrée en lice face à Alexander Bublik, où il avait souffert de problèmes gastriques, Ugo Humbert a nettement dominé ce vendredi Lorenzo Sonego (6-4, 6-4) à l' ATP 250 de Marseille . Le voilà en demi-finales, où il affrontera Zizou Bergs. Ugo Humbert (17e mondial) poursuit la défense des 750 points ATP qu'il avait engrangés l'an dernier à Marseille et Dubaï.

Plus en forme que lors de son premier match face à Alexander Bublik, où il avait souffert de problèmes gastriques, le numéro 1 français s'est montré assez impressionnant, ce vendredi, en quarts de finale de l'ATP 250 de Marseille. Il a éliminé en deux sets secs (6-4, 6-4) Lorenzo Sonego (35e). Le tenant du titre signe ainsi son 150e succès sur le circuit principal et atteint sa 18e demi-finale - la 9e en indoor et la 4e à Marseille, après 2019, 2021 et 2024. Humbert signa un break dès le tout premier jeu. Un avantage qu'il confirma malgré des jeux de service accrochés (2-0, puis 3-1). Le Français manquait un brin de constance et son pourcentage de premières balles, alors en dessous de 50 %, ne l'aidait pas. Mais sa vitesse de balle à l'échange impressionnait toujours autant. Un premier jeu de service tranquille à 3-2 lui offrit davantage de marge. Il conclut ensuite la manche sur un jeu blanc. Une belle perf si l'on jetait un oeil à ses stats : 9 coups gagnants contre 17 fautes directes, seulement 54 % de premières balles, il y avait largement de quoi faire mieux. Impressionnante vitesse de balle en fond de court. Humbert ne relâcha pas son étreinte lors du deuxième set. Dès le premier jeu, il se procura (en vain) deux balles de break. Mais ce n'était que partie remise. À 2 partout, il lâcha d'abord un superbe revers long de ligne avant de convertir sa troisième occasion grâce à une volée de coup droit en extension. Le plus dur était fait. Sa vitesse de balle en fond de court rendait la tâche impossible à l'Italien et son service retrouvé le protégeait en toutes circonstances. Le Français tint le cap sans difficulté et conclut la partie sur un jeu blanc (6-4, 6-4, en 1h38). Il affrontera en demi-finales Zizou Bergs (62e), qui a profité de l'abandon de Zhizhen Zhang après la perte du premier set (7-5)





