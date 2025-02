Ugo Humbert Défend Son Titre à Marseille

Ugo Humbert remporte le tournoi de Marseille en battant Hamad Medjedovic et défend ainsi son titre de l'année précédente. Le Français a reconnu la difficulté de gérer la pression de la défense de titre mais a prouvé sa maîtrise du jeu.

Ugo Humbert , fier d'avoir surmonté son stress pour défendre son titre à Marseille , a remporté le tournoi dimanche en battant Hamad Medjedovic 7-6, 6-4. \Malgré le manque de sensations fortes et une certaine tension ressentie tout au long de la semaine, Humbert a affirmé sa maîtrise du jeu et a prouvé sa capacité à gérer la pression. Il a reconnu que la défense d'un titre était une expérience particulière et plus difficile que sa victoire surprise l'année précédente.

\Humbert a analysé le jeu de son adversaire et a réussi à exploiter ses faiblesses, notamment en coup droit. Il a également mis l'accent sur l'importance du revers, notamment en situation de break point. Le Français a également exprimé son désir de savourer sa victoire et de se préparer pour les tournois à venir, notamment Dubaï, en renonçant à sa participation à Doha.





lequipe / 🏆 83. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Ugo Humbert Tennis Marseille Titre Défense De Titre Stress Zénith Medjedovic

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Ugo Humbert, confiant en la défense de son titre à MarseilleL'article explore la préparation de Ugo Humbert pour la défense de son titre à Marseille, son état d'esprit face à la pression des points à défendre et ses souvenirs du tournoi, notamment la tristesse liée à la disparition du tournoi de Metz.

Lire la suite »

ATP 250 de Marseille: tenant du titre, Ugo Humbert se qualifie pour la finaleLe N.1 français Ugo Humbert, 17e mondial et tenant du titre à l’ATP 250 de Marseille, s’est qualifié samedi pour une deuxième finale d’affilée dans la cité phocéenne en dominant le Belge Zizou Bergs (62e).

Lire la suite »

Tennis: deuxième titre de rang à Marseille pour Ugo HumbertLauréat de l'Open 13 en 2024, Ugo Humbert a conservé son titre ce dimanche après sa victoire en finale face à Hamad Medjedovic en deux sets (7-6, 6-4), le septième titre de sa carrière.

Lire la suite »

ATP 250 Marseille : Ugo Humbert conserve son titre sans perdre le moindre setLe numéro 1 français est resté fidèle à sa réputation de référence en indoor, en remportant une nouvelle fois le tournoi de Marseille. Ugo Humbert a battu le Serbe Hamad Medjedovic en finale en deux sets (7-6, 6-4)

Lire la suite »

Tennis: Ugo Humbert garde son titre à MarseilleLe Français Ugo Humbert, déjà titré en 2024, a remporté dimanche le tournoi ATP 250 de Marseille en battant en finale le Serbe Hamad Medjedovic en deux sets, 7-6 (7-4), 6-4.

Lire la suite »

Tennis: Ugo Humbert comme chez lui à MarseilleComme en 2024, Ugo Humbert a remporté dimanche le tournoi ATP 250 de Marseille en battant en finale le Serbe Hamad Medjedovic en deux sets, 7-6 (7-4), 6-4, le N.1 français confirmant au passage son aisance en indoor.

Lire la suite »