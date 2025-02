Ugo Humbert, confiant en la défense de son titre à Marseille

L'article explore la préparation de Ugo Humbert pour la défense de son titre à Marseille, son état d'esprit face à la pression des points à défendre et ses souvenirs du tournoi, notamment la tristesse liée à la disparition du tournoi de Metz.

Tenant du titre à Marseille et tête de série n°2, Ugo Humbert aborde sereinement la défense de son pactole de points accumulés en Provence puis à Dubaï où il s'était également imposé l'an dernier. Le n°1 français affrontera Bublik, tombeur de Gasquet (6-4, 6-4), mercredi à 20 heures sur L'Équipe live. « Ressentez-vous une excitation particulière avant de défendre votre titre à Marseille ? Ce sont des conditions que j'adore et jouer en France est une chance incroyable.

Maintenant qu'on n'a plus que trois tournois j'en profite (rires)... Ça fait plaisir de revenir ici. C'est aussi ici que j'ai bien joué pour la première fois sur le circuit ATP (demi-finale en 2019) donc il y a toute une histoire dans ce tournoi et une autre à écrire cette année. Qu'a représenté cette victoire à Marseille dans votre progression l'an dernier ? Beaucoup de confiance parce que ce tournoi je ne devais pas le gagner ! J'avais fait la pire semaine de préparation depuis le début de ma carrière. Une semaine d'entraînement vraiment dégueulasse, même des séances physiques que je n'avais pas faites. J'étais dans un mauvais état d'esprit et j'étais arrivé là en n'attendant strictement rien de moi. C'est ce qui m'a permis de comprendre que si tu n'attends rien de toi mais que tu te donnes juste à fond tous les jours, t'as une chance de pouvoir aller au bout. J'ai été surpris de mon niveau. Ça m'a permis de stabiliser cet état d'esprit là pour surfer sur la vague à Dubaï ensuite, donc c'était une semaine importante. Avez-vous un surcroît de pression avant de défendre beaucoup de points entre ces deux tournois dont vous êtes tenant du titre ? Je sais que le challenge est grand et je suis conscient que si ça ne marche pas trop je vais peut-être redescendre un peu au classement. Mais là je trouve que le chemin que j'ai pris est le bon. Après, ce sera juste une question de temps pour que je remonte. Ce sont des conditions que j'aime bien, je sais que ce ne sera pas facile mais je pars du principe que dès que commence une saison, on démarre tous à zéro. Si tu te dis « j'ai 250 points à défendre, plus 500, ça fait 750 ! », c'est sûr que t'as un petit peu de pression quand t'arrives sur le court. Donc j'essaye de bien me préparer, de bien m'entraîner et de faire les choses correctement sur le court, pour trouver la solution afin de revenir le lendemain. Mais je ne maîtrise pas tout, je vais jouer des adversaires qui jouent bien et peuvent me battre, aussi... On a appris la disparition du tournoi de Metz du calendrier ATP en 2026, cela vous a-t-il affecté ? Pour moi c'est un crève-coeur. Je suis vraiment triste de cette nouvelle. Ce qui est sûr c'est que quoi qu'il arrive cette année, si je suis malade ou blessé, je viendrai jouer car ce sera la dernière édition. Heureusement que j'ai réussi à le gagner avant qu'il disparaisse... C'est dommage car c'est le tournoi qui m'a vraiment fait aimer le tennis, donné l'envie de partir en tournoi et de devenir pro. Vous y avez de lointains souvenirs ? J'ai vu tous les grands, « Djoko » qui avait gagné, Murray qui était venu aussi, des souvenirs incroyables. À la sortie de l'école, j'allais tout de suite aux Arènes voir les matches avec mon père. J'ai quasiment vu toutes les finales. Quand j'ai été sur le court, c'était déjà fabuleux. Et puis de le remporter, je pense que ça a été le moment le plus important de ma carrière même si ce n'est pas le plus gros titre. Pour ce que ça représente, c'était le plus beau. On sait que la Coupe Davis est assez énergivore, comment vous sentez-vous après la rencontre face au Brésil ? Après une semaine de Coupe Davis, c'est vrai que c'est pas facile. Même si ce n'est qu'un match, t'as l'impression d'avoir fait toute une semaine de tournoi. La pression est différente, tu joues pour ton pays... Même si t'as pas joué un match, t'es quand même fatigué ! C'est pour ça que je n'ai pas joué la semaine dernière, j'ai préféré me reposer. D'ailleurs j'ai eu un peu mal à la fesse pendant mon match contre Fonseca, donc ce n'était pas plus mal que je ne joue pas. J'ai pu me préparer quelques jours avant de venir ici. Je me sens bien physiquement et mentalement. Peu de temps après vous être séparé de votre coach Jérémy Chardy, on apprenait que Goran Ivanisevic puis Gilles Simon étaient libres, sur le marché. Cela ne vous a pas donné des idées ? Non, pas du tout, j'ai déjà une équipe autour de moi. Jérémy est parti, mon équipe est bien comme ça, je ne cherche pas forcément quelqu'un d'autre. Si jamais, à un moment, j'ai besoin d'une personne supplémentaire, j'y réfléchirai mais pour le moment ce n'est pas du tout la priorité. Avoir un étranger pour moi c'est un peu compliqué. Parler anglais, tout ça, je ne suis pas sûr d'avoir 100 % de la relation... C'est pourquoi je préfère avoir quelqu'un qui parle français, afin de m'exprimer, dire ce que je pense et comprendre, aussi





Ugo Humbert Tennis ATP Marseille Open Coupe Davis Metz Open

