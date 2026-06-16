UEFA et LFP ne prévoient pas de pauses fraîcheur systématiques comme pour la Coupe du monde 2026

L'UEFA et la LFP ont indiqué qu'elles ne souhaitaient pas instaurer des pauses fraîcheur automatiques à chaque période de match, contrairement à ce qui est prévu pour la Coupe du monde 2026. Ces pauses, parfois perçues comme tactiques, offrent aussi des opportunités publicitaires. La FIFA justifie cette mesure par la prévention contre les fortes chaleurs, mais les instances européennes et françaises préfèrent s'en tenir à leur règlement actuel, qui prévoit des pauses uniquement en cas de température élevée, selon des seuils précis. En Ligue 1 et Ligue 2, ces pauses existent déjà pour les situations extrêmes, mais restent rares.

L' UEFA et la LFP ne souhaitent pas, dans l'immédiat du moins, mettre en place des pauses fraîcheur lors de chaque période, comme c'est le cas pour la Coupe du monde 2026.

À chaque match du Mondial, même dans des stades climatisés, cassent parfois la dynamique d'une rencontre et se transforment en pauses tactiques. Des cooling breaks qui offrent aussi aux diffuseurs plus de fenêtres publicitaires et donc des revenus supplémentaires, mais qui heurtent Pour se justifier, la Fifa a utilisé l'argument de la prévention contre les fortes chaleurs attendues pour introduire ces pauses de trois minutes à chaque période.

Cette idée de la Fifa va-t-elle être généralisée aux compétitions à la rentrée? Les plans ne semblent pas aller dans cette direction. Selon les informations de, l'UEFA et la LFP ne prévoient pas d'imiter l'instance présidée par Gianni Infantino, préférant s'en tenir à leur règlement





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