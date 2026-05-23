UEFA Champions Cup Finalité - Bouddha Traction Finale

Une victoire emmenée par Bordeaux-Bègles qui conforte leur place parmi les meilleures équipes d'Europe. Un match où une blessure controversée toucha à l’un des joueurs, Cameron Woki, et où le comportement des joueurs de Leinster fut critique devant l’arbitre. Étranges questions et curiosités autour de cette finale

UBB-Leinster : 'S'il est foutu, il est foutu dans tous les cas. Je ne vais pas le ménager ce soir !

' Après les images impressionnantes de sa blessure au genou, un joueur du XV de France en dit plus Sorti touché au genou gauche en seconde période face au Leinster, le troisième ligne international de Bordeaux-Bègles Cameron Woki s’est montré rassurant après la finale de Champions Cup remportée 41-19, son premier titre avec son club de cœur. 'Je pense que j’ai plus de peur que de mal. J’ai des genoux hyperlaxes, donc j’ai un peu de chance.

J’aurai le temps de faire des examens, de voir avec le doc’. Là, c’est juste un moment de fête pour célébrer cette victoire. Et le genou, je prendrai le temps de faire tous les examens', a affirmé Cameron Woki en zone mixte après la rencontre.

Yannick Bru dithyrambique avec un de ses joueurs après la finale de Champions Cup Le troisième ligne, élément clé du second sacre européen du club girondin, est resté au sol en début de seconde période après avoir subi un plaquage. Ayant tapé plusieurs fois du poing sur la pelouse de San Mamés, il est sorti en pleurs, soutenu par deux soigneurs.

'J’ai eu très mal, une très grosse douleur. On verra. Je ne me soucie pas trop de mon genou', avec les célébrations du titre. UBB-Leinster : la 'jalousie' de Maxime Lucu, une très lourde perte, une malédiction qui se prolonge...

Questions et curiosités autour de la finale de la Champions Cup gagnée par Bordeaux-Bègle





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