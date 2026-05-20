UE et États-Unis : Accords commerciaux en voie de mise en œuvre

L'UE a conclu une entente avec les États-Unis pour mettre en œuvre l'accord commercial entre les deux parties. Sous la pression de Donald Trump, les representatives des eurodéputés et des 27 Etats membres ont permis à la présidence chypriote de l'UE de faire un accord en faveur de la mise en œuvre de certaines dispositions relatives aux droits de douane de la déclaration commune, avec un accord prévoyant un plafonnement à 15 % des droits de douane imposés sur les produits européens.

L'UE s'engage à supprimer les droits de douane appliqués sur la plupart des importations en provenance des États-Unis , en échange d'un plafonnement à 15 % des droits de douane imposés sur les produits européens, sous la pression de Donald Trump .

Les représentants des eurodéputés et des 27 Etats membres ont démarré dans la soirée des nouvelles discussions à huis clos, à Strasbourg, en présence de la présidence chypriote de l'UE qui a finalement annoncé un accord. Le président américain a jusqu'au 4 juillet pour ratifier l'accord négocié l'été dernier à Turnberry, en Ecosse, et l'UE a accepté de revoir les exigences en matière de garde-fou





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