Emmanuel Macron négocie à Bruxelles le budget 2028-2034. Il exige le maintien de 66,25 milliards d'euros pour la France au titre de la PAC, un enjeu majeur de la campagne présidentielle.

Emmanuel Macron est attendu ce jeudi 26 novembre à Bruxelles pour un Conseil européen extraordinaire. Les dirigeants de l'Union européenne entament des négociations ardues sur le prochain budget 2028-2034 sans espoir d'accord à ce stade. Le sommet vise également à discuter de l'aide à l'Ukraine. La France se positionne fermement sur la Politique Agricole Commune.

Défense des 66,25 milliards pour la PAC

Le chef d'État a exigé le maintien des 66,25 milliards d'euros de crédits européens accordés à la France pour la Politique Agricole Commune. Ce dossier est particulièrement sensible à l'approche de la fin de son mandat. Il s'inscrit également dans le contexte de la campagne présidentielle en cours.

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Le budget initial fixé à 2.000 milliards d'euros pour sept ans a déjà été revu à la baisse. La dernière version présentée samedi intègre un rabot de plus de 200 milliards d'euros. Cette nouvelle mouture doit aider les 27 États membres à s'entendre avant la fin de l'année.

Préparation stratégique aux échéances électorales

Cette réunion exceptionnelle vise à éviter que les négociations ne se télescopent avec les élections prévues l'an prochain. La cascade d'élections inclut la présidentielle française et d'autres scrutins majeurs dans l'Union. La stabilité budgétaire est cruciale pour la période post-2034.

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Emmanuel Macron cherche à sécuriser les financements agricoles pour son successeur potentiel. La PAC représente un budget historique pour l'agriculture française. Tout retrait ou réduction significative serait perçu comme une menace directe par les organisations professionnelles.

Tensions au centre-droit et visions économiques

Parallèlement, Gabriel Attal espère que la réunion autour de Gérard Larcher permettra d'avancer vers une méthode de départage. Gérard Larcher, président du Sénat, doit réunir les prétendants de la droite et du centre. Cette rencontre vise à établir une primaire ou un consensus pour choisir un candidat unique.

David Lisnard, président de Nouvelle Énergie, a rejeté la proposition d'Édouard Philippe. Ce dernier proposait un débat direct plutôt qu'une primaire. Lisnard insiste sur la nécessité d'une compétition et d'une sélection suivie d'un vote. Il souligne qu'il ne faut plus arriver divisés au premier tour.

Marine Le Pen a promis un impôt sur les sociétés progressif à cinq tranches. Elle souhaite remplacer la marche d'escalier actuelle. Cette mesure ferait passer l'impôt des TPE de 14 à 10,8 milliards d'euros. Celui des PME passerait de 19,2 à 16,2 milliards d'euros selon ses chiffres.

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Critiques de la polarisation politique actuelle

Dominique de Villepin a dénoncé une polarisation entre La France Insoumise et le Rassemblement National. Il estime que cette logique de surenchère ne laisse aucune place pour la nuance. Il qualifie ce schéma de démocratie illibérale qui force le choix du camp.

Le candidat Renaissance Gabriel Attal associe cette méthode de départage à une primaire. Il reconnaît l'autorité institutionnelle de Gérard Larcher pour fédérer les candidats. La droite et le centre doivent trouver un terrain d'entente pour ne pas fragmenter leur voix.