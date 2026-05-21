UCI warns cyclists against urinating in water bottles

The UCI has issued a warning to cyclists to refrain from urinating in water bottles, a practice that has been widely discussed in the peloton of the Giro. The warning is a message of caution for all cyclists, young and old, who will be collecting water bottles along the roadside during the Tour de France. It is important to note that some water bottles may be "piégés", so it is recommended to clean them thoroughly before drinking from them.

L'UCI a rappelé aux coureurs de ne pas uriner dans les bidons. Une pratique qui fait beaucoup parler dans le peloton du Giro. Ceci est un message d'alerte pour tous ceux, jeunes, et moins jeunes, qui vont récupérer des bidons sur le bord de la route du Tour de France.

Attention, certains bidons peuvent être "piégés", lavez les bien avant de boire dedans. C'est la mésaventure qui a pu arriver sur le Giro, qui se dispute en ce moment, et qui a amené le jury des commissaires à rappeler ce qui semblait être une évidence dans leur rapport quotidien, après la 9e étape qui s'est achevée en haut du Corno alle Scale, dimanche: interdiction d'uriner dans des bidons (et de les jeter sur le bord de la route).

Une note qui avait de quoi surprendre ceux peu habitués aux us et coutumes du peloton, mais pas les vieux routiers des courses cyclistes: car les pipis sur le bord de la route, sont sévèrement encadrés et ont amené à pas mal d'amendes depuis le début du Giro. Interdiction d'uriner devant les caméras ou devant des spectateurs sur le bord de la route, ce qui semble du bon sens mais qui n'est pas simple sur des étapes longues, urbaines ou très suivies par des spectateurs.

Les coureurs expliquent aussi que le rythme effréné de la course dans les débuts d'étape interdit aux coureurs de s'arrêter sur le bord de la route quand il y a un peu moins de monde. Ce que le peloton fait d'habitude quand l'échappée est partie... mais sur ce Giro, les échappées ont bien du mal à prendre du champ, ce qui amène le peloton à ne jamais débrancher et pendant ce temps-là, les vessies se remplissent, se remplissent...

La chaleur, de retour sur ce Giro, et les obligations pour les coureurs d'ingérer de nombreux grammes de glucides et des électrolytes - souvent sous forme liquide - pour suivre le rythme du peloton, ne vont pas arranger le problème. Dès lors, la solution est simple: d'abord on boit le contenu du bidon, ensuite on sort le "robinet" et on le remplit pendant qu'un camarade vous tient les épaules ou le vélo. et ensuite, on se débarasse du "corps du délit" sur le bord de la route, comme un bidon vide.

Problèmes, les jeunes (et moins jeunes) ont tendance à se jeter sur ces "goodies" qui font partie du folklore des courses cyclistes. Moi non plus je ne serais pas content si un de mes gamins récupérait un bidon comme ça et voudrait boire dedans, a reconnu l'expérimenté Oliver Naesen, interrogé par le média.

Un mystère demeure tout de même: qu'est-ce qui a mis la puce à l'oreille des commissaires du Giro et quels sont les coureurs habitués au bidon de pipi? Et là, un nom semble s'imposer dans le peloton: celui de Victor Campenaerts, équipier de Jonas Vingegaard et animateur d'un, comme il l'avait fait sur le dernier Tour de France.

Je ne vais pas donner de nom, mais V.C. est un expert de ce terrain là, lâche Naesen, pour qui le Belge n'est pas non plus l'inventeur du procédé. Peter Sagan le faisait déjà à l'époque





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