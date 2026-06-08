Ubigi simplifie la connectivité des supporters pour la Coupe du monde 2026

Le fournisseur Ubigi propose des forfaits eSIM dédiés à la Coupe du monde 2026, couvrant les États-Unis et le Canada via une seule carte électronique. Découvrez cette solution pratique pour rester connecté pendant l'événement.

Internet est indispensable pour les supporters se rendant à la Coupe du monde 2026, que ce soit pour naviguer vers les stades avec un GPS ou pour partager en temps réel l'ambiance des tribunes sur les réseaux sociaux.

Dans ce contexte, le fournisseur Ubigi se positionne comme une solution de choix en proposant des forfaits eSIM spécialement conçus pour l'événement. Partir assister aux matchs de la Coupe du monde représente un investissement conséquent, et les offres d'Ubigi se distinguent par leur excellent rapport qualité-prix, permettant ainsi de maîtriser le budget lié aux communications à l'étranger.

Une particularité notable de l'offre est la création d'une eSIM unique couvrant à la fois les États-Unis et le Canada, les deux pays hôtes de la CDM 2026. Cette approche simplifie grandement la vie des supporters qui prévoient de suivre des matchs dans les deux nations, évitant la nécessité de souscrire à plusieurs solutions distinctes. Souscrire à une eSIM Ubigi pour la Coupe du monde 2026 est un processus simple et rapide.

Il peut être réalisé directement via l'application mobile Ubigi ou sur son site web. L'utilisateur n'a qu'à sélectionner l'offre correspondant à ses besoins, créer un compte, puis procéder à l'achat. Une fois le paiement effectué et l'eSIM activée, celle-ci est instantanément disponible sur le téléphone. Un avantage majeur est la compatibilité avec plus de 200 destinations à travers le monde, sans qu'aucune réinstallation ne soit nécessaire lors des changements de pays.

Le système détecte automatiquement le pays d'arrivée pour appliquer le bon forfait. Pour le voyage en Amérique du Nord, Ubigi a choisi de simplifier son catalogue en ne proposant que trois formules, dont la seule variable est la durée de validité. Cela permet aux voyageurs de choisir précisément selon la longueur de leur séjour, que ce soit pour une semaine ou un mois.

L'installation de l'eSIM Ubigi ne nécessite pas de retirer la carte SIM physique du smartphone, préservant ainsi son usage habituel. De plus, une fois l'eSIM installée via l'application, il est possible de la recharger en quelques clics pour un futur voyage, offrant une grande flexibilité. Mais Ubigi ne se limite pas à laconnectivité et ajoute une dimension ludique à son offre.

En effet, toute souscription à une eSIM pour la Coupe du monde donne automatiquement droit à une participation à un jeu-concours. Le gain potentiel est une invitation pour deux personnes à la finale de la compétition, avec la possibilité de choisir l'équipe favorite. Parallèlement, pour les supporters se rendant au Mexique, le fournisseur a prévu des plans spécifiques adaptés.

Il est important de noter que certains liens présents dans les communications peuvent être trackés et générer une commission pour les partenaires, et que les prix, donnés à titre indicatif, sont susceptibles de changer. Cette solution s'impose donc comme un accompagnateur idéal pour les supporters souhaitant vivre pleinement la Coupe du monde 2026 sans souci de connexion





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