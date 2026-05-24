UBB Titres : une parade joyeuse à Bordeaux sans saveur d'un premier titre

Les joueurs de l'UBB Titres ont fait leur retour à Bordeaux dimanche après-midi, après le nouveau sacre en Coupe des champions. Ils ont défilé dans le centre-ville et ont été acclamés à Chaban-Delmas, sans la saveur d'un premier titre, mais avec la même joie.

Le sacre en Coupe des champions a été célébré par les joueurs de l'UBB Titrés lors d'une parade à Bordeaux , dimanche après-midi. Ils ont défilé dans le centre-ville et ont été acclamés à Chaban-Delmas .

Sans la saveur d'un premier titre, mais avec la même joie. Les rues bordelaises étaient enflammées, et pas seulement en raison de la température caniculaire. Les joueurs ont été vus à l'aéroport quelques heures avant, toujours en tenue de match, et ont fait leur retour à Bordeaux en avion. La parade a duré plus d'une heure, avec des chants, des drapeaux et l'odeur des fumigènes.

Les supporters ont lancé des selfies aux joueurs, et certains ont été blessés. Les émotions étaient aussi belles pour les joueurs, qui ont parlé de la difficulté de leur parcours en Coupe d'Europe et de la joie de gagner des titres. Laurent Marti a été touché au visage en début de finale, et le manager Yannick Bru a tenté de parler aux joueurs du match à Toulon, mais a été interrompu par la victoire à Bilbao.

Le manager a également exprimé son espoir pour le groupe et ses limites non atteintes





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