UBB-Leinster: Le detail qui aurait pu avantageos ses adversaires en finale de Champions Cup

Un ancien international irlandais Rieko Ioane et ses coéquipiers ont demandé à modifier le calendrier de l'URC cette saison pour décaler leur voyage en Afrique du Sud, ce qui, selon l'ancien talonneur Bernard Jackman, aurait pu jouer un rôle important dans la forme des joueurs du Leinster.

UBB - Leinster : "Je sais qu'ils ont fait pression!

" Le détail qui pourrait avantager les adversaires des tombeurs du Stade Toulousain selon un ancien international irlandais Rieko Ioane et ses coéquipiers à l'entraînement sur la pelouse de San Mames à la veille de leur finale face à l'UBB Bernard Jackman, ancien talonneur de la sélection irlandaise également passé par le Leinster, a révélé dans un récent podcast que les adversaires de l'UBB ont demandé à modifier leur calendrier cette saison pour décaler leur voyage en Afrique du Sud. Ce changement de programme les avantage selon lui en vue de leur finale de Champions Cup à Bilbao ce samedi 23 mai.

L'UBB s'avance en favori de sa finale de Champions Cup ce samedi 23 mai à Bilbao face au Leinster. Pourtant, Bernard Jackman, ex-talonneur du Leinster et de l'Irlande, estime qu'un détail passé inaperçu pourrait permettre à son ancienne équipe de bien figurer.

Il raconte comment l'équipe quatre fois sacrée a demandé aux instances dirigeantes de modifier son calendrier et de décaler son voyage en Afrique du sud, ce qui, selon l'ancien international, peut jouer un rôle majeur dans la forme des joueurs du Leinster. UBB-Leinster : une somme conséquente et pourtant insignifiante... Découvrez l’écart abyssal de la prime de champion entre la Champions Cup et la Ligue des champions





ladepechedumidi / 🏆 49. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Leinster Ubb Champions Cup Francis Dubourg Rieko Ioane Bernard Jackman United Rugby Championship Africa South Africa Champions Cup Finals Bandsop

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Finale Leinster-UBB : plus de 300 supporters au départ des joueurs ce jeudiComme l’an dernier avant Cardiff, le départ des joueurs vers Bilbao a été accompagné par des centaines de fans

Read more »

Programme TV des matchs en Champions Cup, Challenge Cup et TotalEnergies Top 14This news text provides the schedules of upcoming matches in the Champions Cup, Challenge Cup, and TotalEnergies Top 14. It includes the dates, times, and channels for both semi-final and final matches.

Read more »

Finale Leinster - UBB : Duel Gibson-Park - Lucu au cœur du matchZoom sur deux demi-mêlées écossais et français, Gibson-Park et Lucu, qui auront le feu vert si leur équipe gagne la finale de Champions Cup contre l'UBB ce samedi.

Read more »

Champions Cup : en finale contre l’UBB, le Leinster veut briser sa malédiction françaiseLe Leinster, fer de lance et emblème du rugby irlandais au riche palmarès, défie l’Union Bordeaux Bègles, championne d’Europe en titre, ce samedi 23 mai au Pays...

Read more »