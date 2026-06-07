UBB : Le paradoxe d'une saison entre couronne européenne et désillusion en Top 14

L'Union Bordeaux Bègles, double tenante de la Coupe des champions, a été éliminée prématurément du Top 14. Une dualité qui soulève des questions sur la gestion de l'effectif, le calendrier et les priorités du club.

L'Union Bordeaux Bègles ( UBB ) a connu une saison paradoxale, marquée par un triomphe en Coupe des champions et une élimination précoce en Top 14 . Sacrée pour la deuxième fois consécutive en Europe, l'équipe girondine n'a pas réussi à se qualifier pour les phases finales du championnat domestique, une contre-performance qui interroge sur la gestion de l'effectif et des priorités.

Les joueurs et le staff ont fait preuve de lassitude et de réalisme face à cette sortie de route, conscients que le problème dépasse la simple défaite contre Clermont. L'équipe a affiché une irrégularité constante en Top 14, enchaînant les grosses défaites à l'extérieur et les faux pas à domicile, tandis qu'elle se montrait tranchante et motivée sur la scène européenne.

Cette dualité s'explique en partie par l'accumulation des matches sur trois saisons consécutives, avec un calendrier chargé (35 à 36 rencontres par saison) qui a usé les corps et fatigué les esprits. Les blessures ont également fragilisé l'effectif, touchant des cadres comme Lucu, Depoortere, Moefana, Perchaud ou Tameifuna. L'entraîneur Yannick Bru a reconnu que ses troupes peinaient à fournir les mêmes efforts dans les matchs jugés moins prestigieux du Top 14, tout en accordant des circonstances atténuantes.

La question de l'engagement en Coupe des champions l'hiver prochain se pose désormais : faut-il la jouer à fond au détriment de la recherche du premier titre de champion de France (Brennus) ? Parallèlement, le club doit gérer des dossiers internes sensibles, comme le départ anuncié du directeur de la performance Thibault Giroud, en froid avec le président Laurent Marti, et la situation de l'adjoint Christophe Laussucq, non prolongé au-delà de 2027.

Ces crises latentes ajoutent de la complexité à la nécessaire réflexion sur la stratégie sportive à adopter pour l'intersaison





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