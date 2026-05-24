UBB double championne d'Europe : des discursos à la mairie de Bordeaux avant le match en finale

Le président de l'UBB, Laurent Marti, a réceptionné la coupe d'Europe et a claqué les mains avec les supporters présents à la mairie de Bordeaux. Des discours ont été prononcés dans la foule et des mots d'encouragement ont été échangés avec Thomas Cazenave, maire de Bordeaux, et les joueurs de l'UBB.

L' UBB double championne d'Europe : des discursos à la petite surprise de Laurent Marti , un detour par la cour de la mairie Entre la procession du bus à impériale et le rendez-vous donné au stade, les joueurs de l’ UBB étaient reçus en mairie, ce dimanche 24 mai, devant une foule de supporters Et un detour par la mairie de Bordeaux, où un Damian Penaud en tongs arrive au pas de course avec plusieurs longueurs d'avance sur ses compagnons, en ce dimanche 24 mai, à la descente du bus à impériale.

Devant une cour pleine de supporters, le maire Thomas Cazenave, un mois et quelques jours après avoir reçu sur ce même parvis les Boxers champions de France de hockey-sur-glaceFabien Cottereau / SO "Et c'est plus qu'une coupe", déroule Thomas Cazenave, "ce n'est pas qu'une performance sportive, ce n'est pas qu'une deuxième étoile, c'est beaucoup d'émotion dans la ville et ça, c'est grâce à vous. Vous l'avez vu en arrivant jusqu'ici, vous faites vibrer cette ville, et bien au-delà d'ailleurs de Bordeaux, toute la région.

" Dans la foule, un immense damier rappelle l'ascendance béglaise de l'UBB, né de la fusion en 2006 entre le CAB (le club au damier bleu et blanc) et le Stade bordelais. Le capitaine et homme du match, presque dans son jardin samedi en finale, a pu compter sur un soutien sans faille et des proches venus par dizainesUn mot pour le public, histoire d'haranguer la foule : "Ils sont champions, mais on vous a tellement aidés.

Si vous êtes champion d'Europe, le public bordelais l'est aussi. À Bilbao, hier, on n'a entendu que les chants bordelais.

" Et le maire de lancer une série de "tonnerres d'applaudissements", d'abord pour le président Marti, gratifié d'un "merci pour ce que tu fais", le manager Yannick Bru et "naturellement, au nom de tous les joueurs, la star Maxime Lucu". Le capitaine Maxime Lucu avec Thomas Cazenave et Christian Bagate, maires de Bordeaux et Béglades, entourés par l'adjointe aux sports et ex-joueuse de rugby Ariane Van Ghelue et la députée Alexandra Martin. Sans oublier la mascotte.

"Vive Bordeaux, vive Bègles et vive l'UBB", conclut-il, avant de passer le micro à Laurent Marti, dont la voix s'éveille peu à peu. "Comme l'année dernière, et je veux bien avoir cette voix tous les ans au mois de mai.

" Le président n'oublie pas de saluer Christian Bagate, maire de Béglades "qui a été un joueur du CABBG" (c'était même au temps du CAB tout court, en équipe première, quinze matchs de la saison 1972/73 avant une vilaine blessure), ni de souhaiter la "bienvenue à Madame la préfète qui a déjà toutes ces animations à gérer". Le président Marti qui ressort du salon de la mairie de Bordeaux pour tendre la coupe d'Europe aux premiers rangs qui patientaient encore dans la cour.

Et s'il se tourne vers le public en lui déclaration "vous êtes le cœur de l'UBB", Laurent Marti joindra le geste à la parole, quelques minutes plus tard. Le voilà qui s'esquive du salon de l'hôtel de Ville où la réception se poursuit, coupe sous le bras, direction les rangs des supporters qui n'ont pas encore quitté la cour.

"Très beau geste Monsieur le président ! " Puisque les abonnements, ils permettent de soutenir le travail des 250 journalistes de notre rédaction qui s'engagent à vous proposer chaque jour une information de qualité, fiable et complète





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