UBB conquiert la finale de Championship Cup !

L'Union Bordeaux Bègles, champion d'Europe en titre, s'est imposé dans la finale de la Championship Cup contre les Irlandais du Leinster : 35-7 contre 21-7. Louis Bielle-Biarrey a marqué deux essais en une seule période en marquant les deux premiers essais du club de Jean-Baptiste Élissalde.

Si l' UBB a planté cinq essais, Louis Bielle-Biarrey en a inscrit deux en une seule période. 🏉 Là où la finale de la Champions Cup 2026 entre d'autres équipes, c'est entre les champions d'Europe en titre et les Irlandais du Leinster , disputée à Bilbao.

À la pause, les Girondins ont déjà marqué cinq essais dans l'enceinte de San Mamès... Tout a commencé avec l'ouverture du score du Leinster... Un essai de Maxime Lucu, un essai de Pablo Uberti, puis Louis Bielle-Biarrey... Suite à un cafouillage dans la défensive, Damian Penaud a offert une offrande à Louis Bielle-Biarrey pour insérer le doublé.

La fusée LBB a finalement mis la fin de la première période avec un 4e essai... Malgré la bonne inspiration de Damian Penaud, le Leinster est en avance à la mi-temps : 35-7 contre 21-7.





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