Typology révolutionne les routines beauté avec son nouveau gel T30 Niamicide. Un soin 98 % naturel à 27,50 euros qui unifie le teint et affine les pores sans silicone.

Le laboratoire de cosmétiques français Typology confirme son expansion internationale en lançant son soin flouteur unifiant T30 Niamicide 5 % + PHA 5 %. Ce produit innovant rencontre un succès immédiat auprès d'une clientèle internationale exigeante, grâce à sa capacité unique à unifier le teint et à affiner le grain de peau. Le laboratoire parisien propose cette solution accessible pour moins de 30 euros, offrant une alternative concrète aux produits traditionnels enrichis en silicones. Cette initiative s'inscrit dans la stratégie de marque de Typology qui vise à démocratiser des ingrédients actifs performants à des prix transparents.

Décryptage de la formule T30 Niamicide et PHA

Le soin flouteur unifiant T30 se présente sous la forme d'un gel transparent d'absorption rapide, conçu pour convenir à l'ensemble des carnations, qu'elles soient claires ou foncées. La formulation repose sur un dosage précis de 5 % de niacinamide et de 5 % de PHA (polyhydroxyacides), deux actifs majeurs pour la qualité de la peau. La niacinamide aide à atténuer les rougeurs et les taches pigmentaires tout en limitant la perte en eau cutanée. L'acide exfoliant PHA, quant à lui, élimine progressivement les cellules mortes accumulées à la surface du visage pour rendre la peau plus régulière.

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Contrairement aux bases de teint classiques, ce gel ne contient ni pigments ni silicones. Il agit en une seule application pour minimiser l'apparence des pores et lisser la texture cutanée. Cette composition sans silicone permet de profiter pleinement des bienfaits des actifs naturels sans créer de film occlusif artificiel. Le produit est formulé à 98 % de naturel, répondant ainsi à la demande croissante de consommateurs pour des soins respectueux de la barrière cutanée et de l'environnement.

Adaptabilité pour tous les types de peaux

La polyvalence d'application du soin flouteur unifiant T30 en fait un produit central pour de nombreuses routines beauté quotidiennes. Pour les personnes ayant la peau grasse, le produit peut remplacer entièrement la crème de jour, apportant hydratation et correction sans alourdir le teint. Cette double fonctionnalité offre une simplification pratique du rituel matin et soir, réduisant le nombre d'étapes nécessaires.

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En revanche, pour les autres types de peau, la méthode d'application recommande une utilisation après la crème hydratante et avant l'application du fond de teint. Le temps d'absorption est un élément crucial du processus, car c'est durant cette phase que les premiers effets de lissage et d'unification se manifestent. Cette étape intermédiaire permet de créer une base parfaite pour le maquillage tout en traitant la peau en profondeur. L'absorption rapide du gel assure un confort immédiat et une finition mate naturelle.

Disponibilité et stratégie tarifaire de Typology

Le soin flouteur unifiant T30 Niamicide 5 % + PHA 5 % est commercialisé au prix de 27,50 euros pour un tube contenant 50 ml de produit. Ce positionnement tarifaire s'aligne sur l'accessibilité de la marque, permettant aux consommateurs de s'offrir un soin de haute qualité sans effort financier important. Le produit est exclusivement disponible en ligne sur le site internet officiel de Typology. Cette distribution exclusive permet au laboratoire de maintenir un contrôle rigoureux sur la qualité et l'authenticité de ses formules.

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