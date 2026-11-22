La marque française Typology commercialise son sérum teinté T10 enrichi en vitamine C et Aloe Vera. Prix : 29,90 euros pour 30 ml. Fabrication normande, provençale et picarde.

La marque française de cosmétiques Typology a concrétisé son expansion internationale avec l'adoption massive de son sérum teinté T10 à la vitamine C et à l' Aloe Vera depuis le début du mois de novembre. Ce produit hybride, conçu pour offrir une couverture naturelle sans effet masque, s'impose désormais comme une alternative centrale dans les routines de beauté des consommatrices. Le flacon en verre de 30 ml est proposé à un prix indicatif de 29,90 euros sur la plateforme officielle du fabricant.

Composition naturelle et fabrication européenne

Tous les produits développés par Typology sont strictement fabriqués en France, utilisant les chaînes de production situées en Normandie, en Provence et en Picardie. Cette ancrage territorial garantit une traçabilité complète pour les acheteurs sensibles à l'origine géographique de leurs soins. Le sérum teinté T10 se distingue par une formulation à 99 % d'origine naturelle, excluant explicitement les nanoparticules et les silicones de son ingédient listé.

Also read Spécialiste de la chaussure depuis quatre générations, cette entreprise familiale possède 12 magasins en Normandie

L'association de la vitamine C et de l'Aloe Vera vise à nourrir la peau tout en respectant la carnation naturelle de l'utilisateur. Le produit est formulé pour être non comédogène, garantissant ainsi qu'il n'obstrue pas les pores cutanés. Cette caractéristique technique répond directement aux préoccupations des utilisateurs cherchant à éviter les éternels fonds de teint qui couvrent trop lourdement le visage.

Disponibilité des teintes et choix du produit

Typology propose le sérum teinté T10 dans une gamme complète de 6 teintes différentes, couvrant une plage allant des peaux très claires aux peaux les plus foncées. L'offre permet donc une adaptation précise du produit aux variations ethniques et cutanées des consommateurs. Sur le site dédié, toutes les teintes sont présentées visuellement pour faciliter le choix et minimiser les erreurs d'achat.

Advertisement

Pour un usage personnel, la teinte type 2 Clair a été sélectionnée pour son adéquation avec une carnation spécifique. Chaque utilisateur est invité à analyser soigneusement ses propres critères de carnation avant de finaliser sa commande. La transparence offerte par les visuels du site web constitue un élément clé pour assurer la satisfaction client concernant la correspondance chromatique.

Stratégie commerciale et indépendance éditoriale

Le contenu promotionnel concernant ce sérum a été réalisé par un expert de l'équipe shopping de BFMTV. Cette équipe shopping fonctionne de manière indépendante par rapport à la rédaction principale de BFMTV.com, assurant ainsi une séparation claire entre information journalistique et conseil d'achat. Les prix indiqués dans cette communication restent donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'évoluer selon les fluctuations du marché.

BFMTV précise qu'elle est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu'un de ses lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article. Cette transparence financière permet aux lecteurs de comprendre le contexte commercial derrière la recommandation du produit. Le sérum teinté T10 à la vitamine C et à l'Aloe Vera reste ainsi disponible au prix de 29,90 euros sur le site de Typology pour ceux souhaitant adopter ce soin hybride.