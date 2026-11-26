Découvrez le nouveau sérum Typology enrichi en vitamine E et extrait d'abricot. Ce concentré rosé s'incorpore à votre crème hydratante pour un éclat naturel et unifié. Prix : 23,90 euros.

Le laboratoire français Typology inaugure une nouvelle étape dans sa démarche de transparence cosmétique avec le lancement du Concentré Éclat Rosé T35. Ce produit inédit allie soin et correction esthétique pour offrir un teint visiblement plus lumineux et frais dès la première utilisation. Formulé spécifiquement pour éviter les démarcations disgracieuses, ce concentré s'intègre parfaitement dans les routines matinales des utilisateurs soucieux de l'apparence de leur peau.

Composition et mécanisme d'action du sérum

Le Concentré Éclat Rosé T35 Vitamine E 2% + Extrait d'abricot de Typology repose sur une formulation épurée qui privilégie l'efficacité des ingrédients actifs. L'élément central de ce sérum est la vitamine E à une concentration précise de 2%, reconnue pour ses propriétés antioxydantes puissantes. Elle intervient directement dans la neutralisation des radicaux libres, contribuant ainsi à la protection cellulaire de l'épiderme contre le stress oxydatif environnemental.

Also read La commune de Saint-Paul-lès-Durance récolte 3 227€ pour sa première participation à Octobre rose

En complément de la vitamine E, le sérum intègre un extrait d'abricot naturel. Cette plante est sélectionnée pour sa richesse exceptionnelle en bêta-carotène, un précurseur de la vitamine A essentiel pour la santé cutanée. L'extrait d'abricot apporte également une forte concentration en acides gras insaturés, des lipides qui aident à préserver la barrière cutanée et à lutter contre les signes visibles du vieillissement prématuré.

L'absence de silicone dans la formule constitue un choix stratégique majeur de la marque Typology. Cette absence garantit une tolérance optimale pour l'épiderme, réduisant considérablement les risques d'allergie ou d'occlusion des pores. Le produit est conçu pour être mélangé directement dans la crème hydratante quotidienne de l'utilisateur, permettant un dosage personnalisé et un fini naturel.

Advertisement

Philosophie du laboratoire et engagement qualité

Typology, ce laboratoire français, veille à maintenir un contrôle qualité rigoureux tout au long de la chaîne de production. Les sites de fabrication sont répartis géographiquement sur le territoire national, avec des installations en Normandie, en Picardie et en Provence. Cette répartition géographique permet de s'approvisionner localement tout en assurant une traçabilité stricte des matières premières utilisées.

Le cœur névralgique de l'innovation réside au siège de recherche et développement situé à Paris. C'est dans ce pôle technologique que les formules sont conçues pour aller à l'essentiel. L'approche de Typology consiste à éliminer tous les composants superflus qui ne contribuent pas directement aux bénéfices cosmétiques avérés. Cette philosophie vise à offrir des produits plus sûrs, particulièrement adaptés aux peaux sensibles qui nécessitent une tolérance accrue.

Le succès international de la marque s'appuie sur cette promesse de simplicité et d'efficacité. Les consommateurs recherchent de plus en plus des produits dont la liste d'ingrédients est compréhensible et sans fioritures inutiles. En se concentrant sur des actifs clairs et dosés avec précision, Typology répond à cette demande croissante de cosmétiques intelligents et responsables.

Impact sur la routine beauté et disponibilité

L'utilisation du Concentré Éclat Rosé T35 Vitamine E 2% + Extrait d'abricot de Typology demande une approche spécifique pour obtenir les meilleurs résultats. Il suffit de mélanger une à deux gouttes du sérum dans sa crème de jour si l'on possède la peau claire. Pour les carnations plus mates, un dosage légèrement supérieur est conseillé jusqu'à trouver l'équilibre exact qui unifie le teint sans effet de masque.

Advertisement

Bien que l'extrait d'abricot puisse théoriquement être appliqué seul sur le visage, les retours utilisateurs indiquent que les résultats sont nettement plus naturels lorsqu'il est incorporé à une crème hydratante. Cette méthode d'application assure une diffusion homogène du pigment rosé, évitant ainsi tout aspect artificiel ou masquant. Le produit est noté 4,5 sur 5 étoiles par ses premiers utilisateurs, témoignant de son acceptation.

Le flacon en verre avec pipette est commercialisé au prix de 23,90 euros sur le site officiel Typology. Ce contenant respectueux de l'environnement permet de doser précisément chaque application, limitant le gaspillage du produit. Ce lancement confirme la position de Typology comme un acteur incontournable de la cosmétique transparente en France et à l'international.