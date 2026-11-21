Typology met en vente son huile à lèvres T40 Squalane 10% enrichie à Vitamine E. Ce soin hydratant végane est proposé à 25,50 euros sur le site officiel de la marque.

La marque française Typology a officiellement mis en vente son huile à lèvres T40 Squalane 10% en édition limitée. Cette nouvelle création cosmétique, spécifiquement conçue pour protéger et hydrater les lèvres durant les premiers froids, est désormais disponible sur la plateforme de vente en ligne du fabricant. Le produit se distingue par sa formulation riche et son effet visuel unique.

Une formulation naturelle à base de Squalane et Vitamine E

Le produit phare de cette campagne hivernale est l'huile à lèvres émolliente T40 Squalane 10% + Vitamine E. Cette formule exclusive est composée à plus de 98 % d'ingrédients d'origine naturelle, répondant ainsi aux exigences croissantes des consommateurs en matière de transparence et de qualité. Elle contient une concentration élevée de squalane, une huile de jojoba soigneusement sélectionnée et une forte dose de vitamine E pour un effet nutritif maximal.

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La base de ce soin est strictement exempte de silicones et d'huiles minérales. Typology a volontairement exclu ces ingrédients synthétiques pour privilégier une texture pure et respectueuse de la peau. De plus, le produit respecte un engagement éthique strict : il est entièrement végane. Il ne contient ni cire d'abeille ni aucun pigment d'origine animale, ce qui en fait un choix adapté aux sensibilités modernes et aux modes de consommation responsables.

Un effet visuel blanc givré et nacré modulable

L'applicateur de l'huile à lèvres T40 Squalane 10% + Vitamine E permet d'obtenir un fini blanc givré cristallin subtilement nacré. Cet effet visuel est modulable en fonction du nombre de passages effectués sur les lèvres. L'utilisateur peut ainsi ajuster l'intensité de la brillance et de l'opacité selon ses préférences esthétiques. Cette caractéristique permet une personnalisation fine du look, contrairement aux rouges à lèvres classiques qui offrent un rendu fixe.

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Le flacon en verre élégant livré avec son applicateur dédié présente l'avantage d'une application semi-liquide. Cette consistance particulière permet une diffusion homogène du produit sans laisser de résidus collants. L'effet obtenu se différencie nettement d'un gloss standard, car il priorise le soin hydratant tout en offrant une finition lumineuse et contemporaine. Le design du packaging, dans une teinte blanc givré, renforce l'identité visuelle de cette édition limitée.

Confort immédiat et adaptabilité à toutes les carnations

L'huile à lèvres T40 Squalane 10% + Vitamine E garantit un confort immédiat dès l'application. Le produit élimine efficacement la sensation de tiraillement souvent associée à la sécheresse cutanée ou à l'utilisation de certains rouges à lèvres mat. La texture émolliente agit comme une barrière protectrice, maintenant les lèvres souples et hydratées sur la durée.

Ce soin labial est conçu pour s'adapter à toutes les carnations. L'effet nacré et le fini blanc givré fonctionnent aussi bien sur des peaux claires que sur des teintes plus foncées. Typology a optimisé la formule pour qu'elle reste subtile et naturelle, évitant ainsi tout contraste artificiel ou aspect trop lourd. L'utilisateur peut appliquer le produit autant de fois que nécessaire, offrant une flexibilité d'usage quotidienne incomparable.

Disponibilité et tarif officiel sur le site Typology

Le prix de vente de l'huile à lèvres émolliente T40 Squalane 10% + Vitamine E est fixé à 25,50 euros. Ce tarif inclut le flacon en verre et l'applicateur dédié. Le produit est exclusivement vendu sur le site de vente en ligne de Typology. Cette disponibilité en ligne permet à la marque de gérer les stocks et de proposer le produit en édition limitée sans intermédiaire physique.

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