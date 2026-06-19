Tylian Pachot, le jeune pilote gardois qui espère conserver la tête de la catégorie Sport-Protos de la Coupe de France des circuits

Tylian Pachot, pilote gardois de 18 ans, espère conserver la tête de la catégorie Sport-Protos de la Coupe de France des circuits à Lédenon. Il pilotera un des trois ou quatre protos Wolf Thunder engagés par l'équipe Birds To Prototype (ex-Wolf France) du Pôle mécanique d'Alès.

Tylian Pachot , pilote gardois de 18 ans, espère conserver la tête de la catégorie Sport-Protos de la Coupe de France des circuits à Lédenon . Il pilotera un des trois ou quatre protos Wolf Thunder engagés par l'équipe Birds To Prototype (ex-Wolf France) du Pôle mécanique d'Alès.

Le jeune pilote a déjà remporté des courses à Nogaro et Pau Arnos, et il est déterminé à réussir son examen de passage à Lédenon. La Coupe de France des circuits accueillera cette année 18 courses, dont trois plateaux de berlines et GT, deux de Sport Protos, un de monoplaces et les fameuses rencontres de la Twin'Cup. Parmi les pilotes amateurs, un invité de marque, le résident montpelliérain Frédéric Makowiecki, qui a participé aux 24 heures du Mans.

La Coupe de France des circuits est un championnat intergénérationnel qui réunit des pilotes de tous âges et niveaux d'expérience. Tylian Pachot, petit-fils de l'organisateur de la Twin'Cup, est l'un des jeunes pilotes les plus prometteurs de la compétition. Il espère conserver la tête de la catégorie Sport-Protos et prouver sa valeur en course





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